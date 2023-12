Sieben Jahre lange haben sich Fans von "The Crown" an den Skandalen der Royals ergötzt. Die TV-Show hat dabei viel Kritik, aber auch zahlreiche Preise erhalten. Diese Stars machten die Serie, die nun zu Ende geht, so besonders...

Fans der Netflix-Serie "The Crown" müssen sich von den TV-Royals verabschieden. Ab dem 14. Dezember gibt es die letzten sechs Folgen zu sehen. Die TV-Show von Peter Morgan (60) sorgt seit ihrem Start im November 2016 für Wirbel. Die Serie erzählt das Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie über die Jahrzehnte hinweg nach, von 1947 bis 2005.

Das waren die Stars von "The Crown"

Eine Besonderheit an "The Crown" war, dass die Besetzung der Serie alle zwei Staffeln wechselte. Auch einige bereits vorher bekannte Schauspieler schlüpften in die royalen Rollen, andere wurden durch die Serie zu Stars...

In den ersten beiden Staffeln spielte Claire Foy (39) Queen Elizabeth II., neben "Doctor Who"-Star Matt Smith (41) als Prinz Philip und Vanessa Kirby (35) als Prinzessin Margaret.

In der dritten und vierten Staffel übernahm Oscarpreisträgerin Olivia Colman (49) die Rolle der Königin, Tobias Menzies (49) die Rolle des Prinz Philip und "Harry Potter"-Star Helena Bonham Carter (57) die Rolle der Prinzessin Margaret. Außerdem wurden in diesen Staffeln der erwachsene Prinz Charles von Josh O'Connor (33) gespielt und Prinzessin Diana von Emma Corrin (28). "Akte X"-Star Gillian Anderson (55) kam als Premierministerin Margaret Thatcher hinzu.

In den letzten beiden Spielzeiten schlüpften Imelda Staunton (67, Queen), Jonathan Pryce (76, Philip), Lesley Manville (67, Margaret), Dominic West (54, Charles) und Elizabeth Debicki (33, Diana) in die Hauptrollen.

Viele Preise für "The Crown"

Die Stars der Royal-TV-Show erhielten im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen. Bei den 73. Primetime Emmy Awards 2021 gewann "The Crown" etwa alle sieben Drama-Kategorien und war damit die erste Serie, die das vollbrachte. Unter anderem wurden Colman, O'Connor, Anderson und Menzies für ihre Performances geehrt. 2017 konnte John Lithgow (78) bereits den Emmy als bester Nebendarsteller für seine Darstellung von Winston Churchill gewinnen. 2018 wurde Claire Foy als beste Hauptdarstellerin mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet.

Auch bei den Golden Globes konnte "The Crown" schon mehrfach absahnen. 2017 gab es den Preis als "Beste Drama-Serie" und für Hauptdarstellerin Claire Foy. 2020 setzte sich Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin durch, 2021 durfte sich die Produktion erneut über die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Serie - Drama" sowie über Preise für Emma Corin, Josh O'Connor und Gillian Anderson freuen. Bei den Golden Globes 2024 (7. Januar) sind zudem Staunton, West und Debicki für ihre "The Crown"-Rollen nominiert.

Kritik an "The Crown" nahm zu

Allerdings musste "The Crown" in jüngster Vergangenheit und mit der Annäherung an die Gegenwart auch einiges an Kritik einstecken. In einem Interview mit "The Guardian" sagte Helena Bonham Carter im Januar dieses Jahres, dass die Serie nicht länger ein "historisches Drama" sei. Daher sei sie der Meinung, dass sie nicht fortgeführt werden sollte. Und sie fügte hinzu: "Ich spiele mit und ich habe meine Episoden geliebt, aber es ist jetzt ganz anders. Als 'The Crown' begann, war es ein historisches Drama, und jetzt ist es in die Gegenwart gestürzt."

Die Serie war zuvor bereits Gegenstand hitziger Debatten. Im vergangenen Jahr kam es zu einer Kontroverse, als prominente Persönlichkeiten die Darstellung der Charaktere in der vergangenen Staffel kritisierten und einen Hinweis forderten, um klarzustellen, dass es sich um eine fiktive Serie handelt. Schauspielerin Dame Judi Dench (89) schrieb in "The Times" beispielsweise, dass Netflix "bereit zu sein scheint, die Grenzen zwischen historischer Genauigkeit und grober Sensationslust zu verwischen". Sie sagte, es bestehe die Gefahr, dass "eine beträchtliche Anzahl von Zuschauern" die Dramaserie als historische Tatsache auffassen würde.

Für viele Fans von "The Crown" dürfte das Ende der Serie dennoch ein trauriger Abschied sein. Allerdings wird immer wieder über Spin-offs spekuliert... Vielleicht gibt es also bald noch mehr Stars und mehr Preise.