Wann kann es endlich mit der zweiten Staffel der Erfolgsserie "The Last of Us" weitergehen? Das hat nun Showrunner Craig Mazin verraten.

Der Doppelstreik in Hollywood, bei dem sowohl Drehbuchautoren als auch Schauspieler die Arbeit monatelang niedergelegt hatten, ist seit einiger Zeit beendet. Damit haben zahlreiche Film- und Serienproduktionen endlich auch wieder Planungssicherheit - darunter die hochgelobte HBO-Serie "The Last of Us". Showrunner Craig Mazin (52) hat laut US-Branchenseite "Variety" nun das konkrete Datum enthüllt, an dem die zweite Staffel der dystopischen Endzeit-Serie in Produktion gehen wird: Demnach fällt am 12. Februar 2024 der langersehnte Startschuss.

Großes Lob von Publikum und Kritikern

Die Serienadaption des gleichnamigen Videospiels von Naughty Dog begeisterte Anfang des Jahres das Publikum von HBO und legte unter anderem den - nach dem "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" - zweitbesten Serienstart des vergangenen Jahrzehnts für HBO hin. Auch auf der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" kommt Staffel eins auf eine beeindruckende Bewertung von 96 Prozent positiver Rezensionen.

Da überrascht es nicht, dass die Serie mit "Star Wars"-Held Pedro Pascal (48) und der aus "Game of Thrones" bekannten Bella Ramsey (20) in den Hauptrollen schon während der Ausstrahlung der ersten Staffel von HBO verlängert worden war.

Es droht dennoch eine lange Wartezeit - bis 2025?

Der bereits eingangs erwähnte Doppelstreik der Drehbuchautorinnen und -autoren sowie Schauspielerinnen und Schauspieler aus diesem Jahr machte einem frühzeitigen Produktionsstart von Staffel zwei einen Strich durch die Rechnung. Doch auch mit einem fix angepeilten Produktionsstart Mitte Februar wird die Ausstrahlung der zweiten Staffel noch lange auf sich warten lassen: Die aufwendig produzierte erste Staffel benötigte ganze 200 Drehtage. Es darf angenommen werden, dass Staffel zwei ähnlich lange braucht. Folglich ist mit den neuen Episoden wohl frühestens Anfang 2025 zu rechnen.