Das Teilnehmerfeld der neuen "RTL Turmspringen"-Ausgabe ist komplett. Thorsten Legat wird nach seinem Trainingsunfall und der Absage seiner Teilnahme 2022 zur Show zurückkehren. Mit dabei ist auch Sohn Nico.

Am Freitag, 12. Januar 2024 zeigt RTL eine neue Ausgabe der sportlichen Promi-Show "RTL Turmspringen" (auch bei RTL+). Ein paar Namen waren schon bekannt, jetzt hat der Sender alle prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekanntgegeben. Ein Name sticht dabei besonders hervor: Thorsten Legat (55) wird zu der Sendung zurückkehren, nachdem er 2022 seinen Mitstreitern nur vom Beckenrand aus zusehen konnte. Dem Ex-Fußballer musste nach einem Trainingsunfall ein Hoden abgenommen werden.

Bei einem Trainingssprung vom Drei-Meter-Brett kam Legat unglücklich auf dem Wasser auf und riss sich dabei einen Hoden auf. Bei der Ausstrahlung der TV-Show am 3. Juni 2022 war er nur als Gast dabei. Jetzt trainiert er wieder fleißig im Wasser für seinen neuen Versuch, wie er in einer Instagram Story verrät. Darin zeigt er sich vor der Schwimmhalle in Köln - und das nicht alleine. Denn auch Sohn Nico Legat (25) trainiert mit ihm und wird beim "RTL Turmspringen" dabei sein. "Papa und ich sind schon ganz lange fleißig", verrät er der Community seines Vaters. "Es ist echt heftig, was wir heute hier gemacht haben", erklärt Thorsten Legat dann noch nach dem Training. Er dürfe aber keine Details verraten, da "alles geheim" sei.

Nachfolger im Reality-TV

Nico Legat sammelte dieses Jahr bereits bei "Temptation Island - Versuchung im Paradies" erste Reality-TV-Erfahrung. In der Show, in der Paare ihre Beziehung testen, betrog er allerdings seine nun ehemalige Freundin Sarah Liebich vor laufender Kamera. Die beiden werden in der kommenden "Prominent getrennt"-Staffel zu sehen sein.

Des Weiteren wurde bereits spekuliert ob Nico Legat ins Dschungelcamp einzieht und damit seinem Vater nachfolgt. Der ehemalige deutsche Fußballspieler war 2016 Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und belegte damals in der zehnten Staffel den dritten Platz. Doch Nico Legats Auftritt im Dschungel ist durch seine Teilnahme am "Turmspringen" wohl gestrichen. Ein genauer Starttermin steht zwar noch nicht fest, aber das Dschungelcamp 2023 startete am 13. Januar.

Diese Promis werden beim "RTL Turmspringen" im Einzel- und Synchronwettbewerb ebenfalls zu sehen sein: die Ex-Kunstturner Philipp Boy und Fabian Hambüchen, die Reality-Stars Aurelia Lamprecht, Zico Banach, Marco Cerullo, Sam Dylan und Paco Herb, die "Let's Dance"-Tänzer Valentin Lusin und Mariia Maksina, die "Ninja Warriors" Benni Grams und Ada Theilken, die "Love Islanderinnen" Jenny und Vanessa Grassl, die "Unter uns"-Darsteller Ben Heinrich und Valea Scalabrino, die "GNTM"-Models Kim Hnizdo und Jacky Wruck sowie Curvy-Model Zoe Lätizia Flindris. Zirkus-Artist René Casselly wird ebenfalls ein Comeback feiern, er musste dieses Jahr bei der Show passen, nachdem ihm beim Training beide Trommelfelle geplatzt waren.