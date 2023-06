Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) wird ein Baby entführt. Bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) steht ein Cover-Shooting an. Außerdem greifen die "Bergretter" (ZDF) ein, als eine Seilbahn sabotiert wird.

20:15 Uhr, Das Erste , Entführt - Der Usedom-Krimi , Krimi

Der erste Arbeitstag von Ellen Norgaard ( Rikke Lylloff) nach der Babypause endet mit einer Katastrophe: Ihr einjähriger Sohn Jesper wird aus der Obhut seiner Tagesmutter entführt. Kommissar Rainer Witt ( Till Firit) und Ex-Staatsanwältin Karin Lossow ( Katrin Sass) setzen alles in Bewegung, um das Kind zu finden. Ein Ermittlungsdetail bringt Karin auf die richtige Spur: Die Entführerin ist Patrizia ( Marion Kracht), Ellens Mutter, die vor mehr als 30 Jahren spurlos verschwand.

20:15 Uhr, ProSieben , Germany's next Topmodel - by Heidi Klum , Castingshow

The Cover is yours! Diese Woche steht das Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar" an. Hier müssen jede Pose, jeder Blick und jede Bewegung der "GNTM"-Models sitzen. Passend zur Show-Metropole Las Vegas verwandeln sich die Models am Entscheidungstag in Dragqueens. Beim berühmten Drag-Brunch sollen sie das Publikum mit ihrer Performance mitreißen. Die Models, die Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider überzeugen können, sind im Halbfinale.

20:15 Uhr, ZDF , Die Bergretter: Was wirklich zählt, Heimatserie

An der Huber-Alm-Seilbahn bahnt sich eine Katastrophe an. Ein Erpresser droht mit der Sprengung des Halteseils. Er ahnt nicht, dass auch seine hochschwangere Tochter in der Gondel sitzt. Trotz der Gefahr lässt sich Katharina ( Luise Bähr) zur schwangeren Anna ( Hedi Honert), deren Freund und Mutter ebenfalls in der Gondel sind, abseilen. Die Wehen setzen ein und es ist an Markus ( Sebastian Ströbel) und dem Team der Bergrettung, schnell den Erpresser zu finden: Annas zutiefst verzweifelten Vater.

20:15 Uhr, VOX , Warcraft - The Beginning, Fantasy

Als klar wird, dass ihr Land zum Sterben verurteilt ist, stürmen gefährliche Ork-Krieger das einst friedliche Land Azeroth, um sich dort niederzulassen. Die Einwohner von Azeroth lassen sich nicht vertreiben. Ein gewaltiger Krieg entscheidet über Fortbestand und Untergang.

20:15 Uhr, Tele 5 , Eliminators, Actionthriller

Thomas ( Scott Adkins) muss sich unauffällig verhalten. Unter Zeugenschutz und falschem Namen lebt der Ex-FBI-Agent mit seiner achtjährigen Tochter Carly (Lily Ann Stubbs) in London. Eines Abends stehen Einbrecher in seinem Haus. Als Thomas sie stellt, gibt es Tote. Seine Tarnung fliegt auf. Jetzt sind Profi-Killer hinter ihm und Carly her.