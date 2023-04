In "Zur Hölle mit den anderen" (Das Erste) prallen die Lebensentwürfe zweier Familien aufeinander. Für den "Bachelor" (RTL) steht eine Krokodilfütterung in der mexikanischen Wildnis an. Außerdem zeigt Sat.1 das Osterspezial von "Das große Promibacken".

20:15 Uhr, Das Erste , Zur Hölle mit den anderen, Gesellschaftssatire

Die Vollzeitmutter Sandra Schätzle ( Mira Bartuschek) trifft auf ihre alte Freundin, die Controllerin Katrin Krämer ( Britta Hammelstein). Sandras Ehemann Erik Schätzle ( Holger Stockhaus) - mittelständischer Unternehmer - trifft auf den linkspolitischen Journalisten in Elternzeit Steffen Krämer (Felix Knoop). Nach einem zufälligen Wiedersehen laden Schätzles die Krämers am Wochenende zu sich nach Hause ein und so treffen auch die beiden Kinder aufeinander: Sandras fast vierjähriger Sohn Frederick und die dreijährige Tochter der Krämers, Fatme. Die Begegnung ist zunächst herzlich, doch hinter der Selbstsicherheit der vier Mittdreißiger bröckelt es und der anfangs idyllische gemeinsame Nachmittag im Garten läuft auf ein Fiasko zu.

20:15 Uhr, RTL , Der Bachelor , Kuppelsoap

Emotional und kreativ wird es beim ersten Gruppendate der Woche: Die Frauen basteln ihren persönlichen "Lebensbaum" und lassen David so an ihrer Vergangenheit teilhaben. Beim nächsten Gruppendate folgen David und fünf Ladys dem Ruf der mexikanischen Wildnis: Auf einer Bootsfahrt sichten sie Krokodile und kommen ihnen bei der Fütterung noch näher. Apropos näherkommen: Auf einen Besuch von David in der Ladys-Villa folgt für eine Frau ein Strand-Date.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken - Osterspezial, Backshow

Im Osterspezial treten sechs erfahrene Promi-Bäcker in Zweierteams gegeneinander an: Schauspielerin Janine Kunze und Moderator Ralph Morgenstern, Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost und Schauspielerin Natalia Avelon sowie Profitänzerin Ekaterina Leonova und Schlagersänger Jürgen Milski. Die Duos müssen drei ostertypische Aufgaben absolvieren und dabei Teamgeist und Kreativität beweisen. Die Sieger mit der höchsten Punktzahl bekommen 10.000 Euro für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Frischfleisch , Krimi

Als Wilsberg ( Leonard Lansink) nachts von Kommissarin Springer ( Rita Russek) angerufen wird, ist er geschockt. In ihrem Hotelzimmer liegt ein toter, nackter Callboy. Wilsberg weiß nicht, was ihn mehr überrascht, der Tote oder, dass sich Anna einen Gigolo bestellt hat. Er hilft ihr jedoch, den Mordverdacht und den drohenden Skandal abzuwenden. Als Zeugin wird Anna der Fall entzogen, dafür übernimmt Overbeck ( Roland Jankowsky) das Kommando. Er fahndet nach der Frau hinter dem mysteriösen Decknamen "Alice", die das Zimmer gemietet hat.

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour, Actionkomödie

Als die Tochter des chinesischen Konsuls Han (Tzi Ma) in Los Angeles entführt wird, fordert dieser Inspektor Lee ( Jackie Chan) aus seiner Heimat als Verstärkung an. Das FBI ist von der Einmischung in ihre Arbeit nicht begeistert und teilt Lee den chaotischen Cop Carter ( Chris Tucker) als Partner zu.