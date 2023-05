Im "Landkrimi" (ZDF) verschwinden drei junge Frauen aus einem Dorf in Kärnten. Devid Striesow macht sich in "Ich bin dann mal weg" (Sat.1) als Hape Kerkeling auf den Jakobsweg. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein selbstkühlender Getränkebecher angeboten.

20:15 Uhr, ZDF , Landkrimi: Immerstill , Krimi Lisa Schiller ( Christina Cervenka) jagt mit ihrer alten Rostschüssel Richtung "Immerstill" - ihr verhasstes Heimatdorf in Unterkärnten. Angespannt versucht sie erneut, ihre Schwester Marie zu erreichen, doch wieder meldet sich nur die Mailbox. Marie war die vergangenen beiden Wochen in Aufruhr, weil ihre beste Freundin Kathi völlig unerwartet verschwunden ist. Zumindest machen das die SMS glaubhaft, die von ihren Handys verschickt worden sind. Für Marie und ihre Freundin Natalie war das immer fake - und seit dem Faschingsfest am Vorabend fehlt auch von diesen beiden jede Spur. 20:15 Uhr, Sat.1, Ich bin dann mal weg, Besinnungsdrama Nach einem Zusammenbruch wird Hape Kerkeling ( Devid Striesow) von seinem Arzt Ruhe verordnet. Da sich der Entertainer recht schnell langweilt, beschließt er, den Jakobsweg zu laufen. Bereits der Start gestaltet sich schwierig, denn das Pilgerleben ist entbehrungsreich und anstrengend. Doch schon bald begegnet Hape sympathischen Weggefährtinnen - und irgendwie auch sich selbst. 20:15 Uhr, VOX , Die Höhle der Löwen , Gründershow Sie machen Schluss mit warmen Getränken: Raul Seidenfuss, Felix Kruse und Frederic Redmann präsentieren den Löwinnen und Löwen ihren selbstkühlenden Getränkebecher "Frats". Um das Produkt ausgiebig zu testen, fordert Investor Nils Glagau, Dagmar Wöhrl zu einer Runde Bierpong auf. Halten die beiden den Becher für eine Schnapsidee oder stoßen sie am Ende sogar mit den Gründern auf einen Deal an? 20:15 Uhr, Das Erste , Deutschland aus dem All, Doku Insgesamt umkreisen täglich rund 3.000 Satelliten unsere Erde. Ihre eindrucksvollen Bilder sind nicht nur wunderschön anzusehen, sie geben uns auch wichtige Warnsignale und Hinweise für unsere Zukunft. Die Wetterbeobachtung ist dabei eine ihrer ältesten Aufgaben. Aus Form, Größe und Veränderung der Wolken lassen sich große Teile der Wettervorhersage ableiten - und so Unwetter vorhersehen. Etwa wie das an der Ahr - im Sommer 2021. Besonders die Satellitenbilder "vorher - nachher" lassen die Wucht des Ereignisses erahnen 22:15 Uhr, ZDF , The Misfits - Die Meisterdiebe, Actionthriller Ein Gentleman-Gauner ( Pierce Brosnan) lässt sich von einer Gruppe von Meisterdieben anheuern, um einen Goldschatz aus einem Hochsicherheitstresor zu stehlen. Der Haken daran: Der Tresor befindet sich in einem Gefängnis, das vom Erzfeind des Gauners verwaltet wird. Mit Mut und Raffinesse kann die Diebesgang in das bestens geschützte Gefängnis eindringen. Doch dort beginnen die Probleme erst.