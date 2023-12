Im Ersten präsentiert Florian Silbereisen "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen". In "Nord Nord Mord" (ZDF) wird ein Kitesurfer nachts überfallen. In der "Comedy Märchenstunde" (Sat.1) legen Promis bekannte Märchen neu auf.

20:15 Uhr, Das Erste , Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023, Show

Zum Start in die Weihnachtswoche präsentiert Florian Silbereisen die Show "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023". Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland singen gemeinsam mit den Stars die schönsten Weihnachtslieder. Und alle singen mit: vom Boxclub bis zum Back-Club, von der Feuerwehr bis zu den Königinnen, vom American Football bis zum sächsischen Samba - zusammen mit Andrea Berg, Roland Kaiser, Vicky Leandros, DJ Ötzi, Ella und Norbert Endlich, Frank Schöbel, Semino Rossi, Oli.P, Nicole, Ross Antony, Patricia Kelly, Ramon Roselly und vielen mehr.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der Traum vom Fliegen, Krimi

Im Königshafen schießen die Kiter auf ihren Boards übers Wasser. Ex-Profi und Trainer Tom ( Anton Rubtsov) hat es der Kiterin Lena ( Lieselotte Voß) besonders angetan, sie lässt sich von ihm zu gefährlichen Sprüngen verleiten. Dann wird Tom nachts plötzlich in seinem Wohnmobil von hinten angegriffen. Jemand versucht, ihn zu ermorden. Sievers ( Peter Heinrich Brix), Behrendsen ( Julia Brendler) und Feldmann ( Oliver Wnuk) stehen am nächsten Morgen im Watt vor der Leiche genau dieses Mannes - ein Spanier, der irgendwie zur Kiteszene gehörte.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Comedy Märchenstunde, Impro-Comedyshow

Alexander Klaws spielt den listigen König Drosselbart. Ingolf Lück ist König von Moldowien. Valerie Huber verwandelt sich in die superzickigen Prinzessin Isabella, die sich den Heiratsplänen des Vaters Matze Knop widersetzt. Unterstützt wird sie von Zofe Ruth Moschner und der verzauberten Maus, Maddin Schneider. Die Barden Volker "Zack" Michalowski sowie Eko Fresh sorgen für den musikalischen Rahmen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Seit 2005 sorgt Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze für romantische Momente auf dem Land. Auch dieses Mal begeben sich zwölf Landwirte auf die Suche nach der großen Liebe. Moderatorin Inka Bause verspricht: "In diesem Jahr können sich die Fans auf sehr selbstbewusste, attraktive und engagierte Bäuerinnen und Bauern freuen!"

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's Eleven, Gaunerkomödie

Gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, hat Danny Ocean ( George Clooney) bereits einen genauen Plan. Er will den Tresor des Bellagio in Las Vegas ausrauben. Der Tresor enthält den exakten Wert aller Chips, die in den Casinos MGM Grande, Bellagio und Mirage im Umlauf sind. Für den perfekten Diebstahl braucht man vor allem zwei Dinge: Jede Menge Geld und die perfekte Gruppe aus Kleinkriminellen, Computerhackern und Sprengstoffmeistern. Danny Ocean versammelt elf ebenso skrupellose wie geniale Gauner um sich, die mit ihm das Unmögliche schaffen wollen.