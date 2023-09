In "Wolfsjagd" (Das Erste) stößt eine Wildhüterin auf eine Frauenleiche. Johannes B. Kerner sucht mit Promi-Experten den "Quiz-Champion" (ZDF). Außerdem geht der Ex-Polizist Alex Murphy als "RoboCop" (RTLzwei) auf Streife.

20:15 Uhr, Das Erste , Wolfsjagd, Krimi

Die Wildhüterin Sara Jahnke ( Maria Simon) zieht die Einsamkeit der kanadischen Wälder dem Leben unter Menschen vor. Ihre brandenburgische Heimat, ihren Vater Robert Jahnke ( Jörg Schüttauf) und ihre erwachsene Tochter Julia ( Anna-Lena Schwing) kann sie nur begrenzt ertragen. Kurz vor ihrer Rückkehr nach Kanada erhält Sara den Auftrag, eine auffällige Wölfin aufzuspüren und zu fangen. Dabei stößt sie auf die Leiche einer rumänischen Saisonarbeiterin namens Silvana ( Romina Küper), was einen schrecklichen Verdacht aufkommen lässt. Könnte Silvana das erste Opfer eines tödlichen Wolfsangriffs seit Jahrhunderten sein?

20:15 Uhr, ZDF , Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special, Rateshow

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer die Experten in Erdkunde ( Wigald Boning), Sport ( Franziska van Almsick), Film und Fernsehen ( Bastian Pastewka) Literatur und Sprache ( Anna Thalbach) und Frank Plasberg (Zeitgeschehen) in ihren Spezialgebieten schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, RTL zwei, RoboCop , Sci-Fi-Action

Im Jahr 2028 sorgt RoboCop, halb Mensch und halb Roboter, für Recht und Ordnung auf den Straßen von Detroit. Alles verläuft nach den Plänen des Großkonzerns OmniCorp - bis RoboCop seine menschlichen Gefühle wiederentdeckt und sich an sein früheres Leben als Polizist Alex Murphy (Joel Kinnaman) erinnert, der gegen korrupte Kollegen ermittelt hatte. RoboCop setzt nun alles daran, den Fall aufzuklären.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star , Spielshow

In bis zu 15 Runden treten heute die Comedians Michael Mittermeier und Olaf Schubert im Duell gegeneinander an. Wer zeigt mehr Kampfgeist und Fitness? Wer beweist Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Die Moderation bei "Schlag den Star" übernimmt Elton, während Ron Ringguth kommentiert.

21:45 Uhr, Das Erste , Der Amsterdam-Krimi: Auferstanden von den Toten, Krimi

LKA-Ermittler Alex Pollack ( Hannes Jaenicke) und Katja Wolf ( Alice Dwyer) stecken immer noch mitten in ihrem gefährlichen Undercover-Einsatz in Amsterdam fest. Sie müssen ihren niederländischen Kollegen belastbare Beweise gegen den Mafiaboss Koning ( Raymond Thiry) liefern, sonst droht der verdeckten Ermittlerin die Verhaftung wegen Mordverdachts. Für Katja steht nicht nur ihre Unschuld am Mord an einem Amsterdamer Kollegen auf dem Spiel, sondern auch ihr eigenes Leben ist in höchster Gefahr.