Florian Silbereisen lädt zum "Adventsfest der 100.000 Lichter" (Das Erste) ein. In "Ein starkes Team" (ZDF) gerät eine junge Prostituierte unter Mordverdacht. Außerdem zeigt RTL "Disney 100 - Die große Jubiläumsshow".

20:15 Uhr, Das Erste , Das Adventsfest der 100.000 Lichter, Volksmusik

Am Vorabend zum ersten Advent präsentiert Florian Silbereisen live die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte: "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". Der Showmaster zündet gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Mit dabei sind zahlreiche prominente Gäste wie Roland Kaiser, Maite Kelly, Barbara Schöneberger, Andy Borg, DJ Ötzi, Mireille Mathieu, Ross Antony und Guido Maria Kretschmer.

20:15 Uhr, ZDF , Ein starkes Team: Jemma, Krimi

Maik Thomsen stürzt aus dem Zimmer der jungen Prostituierten Jemma (Vivien Sczesny) und bricht tot zusammen. Schnell wird klar: Thomsens Tod war kein Unfall. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Jemmas lockere Art, mit ihrem Beruf umzugehen, scheint hauptsächlich Fassade zu sein. Mit dem Mord an Thomsen will sie aber nichts zu tun haben. Das Team erfährt, dass Jemma noch minderjährig ist und Thomsen regelmäßig für sexuelle Gefälligkeiten zur Verfügung stand.

20:15 Uhr, RTL , Disney 100 - Die große Jubiläumsshow , Show

100 Jahre Disney - das ist ein Jahrhundert voller unvergessener Momente, unvorstellbarer Magie und unendlich vielen Kult-Filmen, -songs und -musicals. Jetzt feiert Disney Geburtstag und RTL zeigt die Highlights in einer einmaligen Jubiläumsshow. Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski führen durch einen festlichen Gala-Abend mit fantastischen Gästen, exklusiven und überraschenden Musik- Acts, sowie einer Musical-Weltpremiere.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer , Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ONE, Der Barcelona-Krimi: Totgeschwiegen, Krimi

Ein Gerichtsprozess gegen den 82-jährigen Frauenarzt Dr. Sánchez (Bernd Birkhahn) erregt Aufmerksamkeit in Barcelona. Der ehemalige Leiter der Klinik wird wegen des Vorwurfs angeklagt, in der Zeit der Franco-Diktatur Müttern ihre Neugeborenen weggenommen zu haben, um sie regimetreuen Adoptivfamilien zu übergeben. Als zwei Nonnen, die damals als Krankenschwestern mit Sánchez auf der Geburtsstation arbeiteten, ermordet werden, vermuten Kommissarin Fina Valent ( Anne Schäfer) und ihr Partner Xavi Bonet ( Clemens Schick) einen Zusammenhang. Die engagierte Journalistin Lucía Blanxart ( Bibiana Beglau) enthüllt Vorwürfe gegen Ärzte, Adoptiveltern und die Kirche, und zeigt auf, wie das Vertuschungssystem des Schweigens immer noch aktiv ist.