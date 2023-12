Im "Tatort" (Das Erste) wird ein Paketbote mitten in einem Kölner Wohngebiet ermordet. In "Weihnachtspäckchen ... haben alle zu tragen" (ZDF) erleben verschiedene Menschen ihr ganz persönliches Weihnachtswunder.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Des Anderen Last, Krimi

Mit Hunderten Paketen im Lieferwagen jeden Tag durch die Stadt zu hetzen - in der Vorweihnachtszeit ist das für Milan Strasser (Dennis Svensson) purer Stress. Und wer für die Spedition von Sybille Jäger (Susanne Bredehöft) unterwegs ist, soll dabei auch noch ein Weihnachtsmann-Kostüm tragen. Als Milan auf seiner Tour gerade Pakete aus dem Laderaum nehmen will, steht ihm plötzlich eine maskierte Gestalt gegenüber und bedroht ihn mit einem Messer. Der junge Familienvater wird mitten in einem Wohngebiet ermordet. Als Ballauf und Schenk am Tatort eintreffen, sind fast alle Pakete durchsucht und geleert worden.

20:15 Uhr, ZDF , Weihnachtspäckchen ... haben alle zu tragen, Komödie

Adika (Yann Mbiene), der vor dem Fest als Paketfahrer jobbt, verliert trotz Stress selten seine gute Laune. Nur wenn er sich mit Pflegerin Tessa (Zoë Valks) um Parkplätze streitet, geht ihm das gegen den Strich. Eigentlich findet er Tessa interessant, aber traut er sich auch, sie anzusprechen? Tessa wiederum versucht, bei der resoluten Seniorin Charlotte Haslhuber ( Sylvia Eisenberger) die Stimmung zu heben, die Weihnachten das erste Mal ohne ihren Mann feiert. Auch der traditionelle Weihnachtslauf im winterlich verschneiten Mittenwald, bei dem man sich mit Ski und Schlitten im Wald trifft und Stockbrot über Lagerfeuern röstet, muss ohne sie stattfinden.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show?, Show

Erstmals musste Joko Winterscheidt seine Show in der vergangenen Staffel an zwei Wildcards abgeben. Weiß er das dieses Mal zu verhindern? Sie wollen Joko dieses Mal die Show stehlen: Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer tritt zusätzlich als Wildcard-Kandidat zum Quiz an.

20:15 Uhr, RTL, Encanto , Animationsabenteuer

Die Madrigals sind eine ungewöhnliche Familie, die in den Bergen von Kolumbien im Dorf Encanto lebt. Jedes Familienmitglied beherrscht eine andere, zauberhafte Gabe. Nur Mirabel scheint keine magischen Fähigkeiten zu besitzen. Doch dann gerät die zauberhafte Welt von Encanto in Gefahr, und es stellt sich heraus, dass nur die ganz normale Mirabel in der Lage ist, ihre außergewöhnliche Familie und deren magische Welt zu retten.

20:15 Uhr, Sat.1, Central Intelligence - Zwei Buddies gegen die CIA , Actionkomödie

Calvin Joyner ( Kevin Hart) ist mit seinem Leben unzufrieden: Hatte man ihm vor 20 Jahren auf der High School noch eine große Karriere vorausgesagt, führt er heute ein ganz normales Leben als Buchhalter. Auch in der Ehe mit seiner Jugendliebe Maggie ( Danielle Nicolet) kriselt es. Als er von seinem ehemaligen Kameraden Bob ( Dwayne Johnson) kontaktiert wird, ändert sich Calvins Leben schlagartig. Ohne es zu wollen, werden die beiden Ziel der CIA und müssen einen wahren Schurken entlarven.