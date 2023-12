In der Weihnachtsausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wird Florian Silbereisen reingelegt. Mit Hilfe von Lockvogel Thomas Anders wird ihm ein etwas anderer Musikvideo-Drehtag beschert.

Florian Silbereisen (42) wird am 16. Dezember in der weihnachtlichen "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe mit Moderatorin Barbara Schöneberger (49) zu sehen sein (ab 20:15 Uhr im Ersten). Der Promigast wurde vom Team der Sendung mit versteckter Kamera aufs Glatteis geführt. Unterstützung bekamen die Showmacher dabei von Lockvogel Thomas Anders (60).

Schräge Looks und ein dreister Journalist

Die beiden "Alles funkelt! Alles glitzert!"-Duettpartner, die am 12. Januar 2024 ihr neues Album "Nochmal!" veröffentlichen werden, wurden bei einem Videodreh zu dem neuen Song begleitet. Auf Silbereisen warteten nichtsahnend einige Überraschungen: "In prunkvoll schrägen Outfits und auf schwindelerregend hohen Plateauschuhen sollen die beiden Musiker die Kunst des Videos auf ein neues glanzvolles Level heben", heißt es in der Ankündigung des SWR.

Zudem macht ein unangenehmer Lokaljournalist Florian Silbereisen zu schaffen. In einem ersten Clip zum Streich ist zu sehen, wie die lustigen Outfits bei Silbereisen noch für Lacher sorgen, es ihm jedoch bei der für das Video eingesetzten und angeblich gefährlichen Pyrotechnik doch mulmig zumute wird.

Der Schlagerstar und Kollege Thomas Anders werden in der Sendung am kommenden Samstag auch für die musikalische Unterhaltung sorgen. Zu den weiteren Gästen zählen die TV-Löwin Judith Williams (52), die eine spaßige Tennisstunde mit Alexander Zverevs (26) Bruder Mischa Zverev (36) erlebt, oder Schauspielerin Jutta Speidel (69), auf die eine fiese Kugelfisch-Challenge wartet.

Schlagersängerin Melissa Naschenweng (33) dient hingegen als Lockvogel und sorgt als Untote im Bestattungsmuseum des Wiener Zentralfriedhofs für Schreckmomente. Die Ehrlich Brothers verkleiden sich als spitzohrige Elfenwesen und machen einen Weihnachtsmarkt unsicher. Und Barbara Schöneberger? Auch sie wird wieder selbst zum Lockvogel und lädt als Sommelière Paula Bosch zu einer besonderen Weinprobe...