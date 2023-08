Seit Mai befinden sich Tausende TV-Autorinnen und Autoren, Seriendarsteller und -darstellerinnen in den USA im Streik. Jetzt teilte der US-Sender ABC mit, dass aufgrund des Streiks Kult-Serien wie "Grey's Anatomy" und Shows wie "American Idol" im Herbst nicht fortgesetzt werden können.

Der seit Monaten andauernde Streik der US-amerikanischen Film- und Fernsehschaffenden zieht weiterhin seine Kreise. Wie das Magazin "People" berichtet, legt der TV-Sender ABC nun die Fortsetzungen diverser beliebter und bekannter TV-Serien und -Produktionen wie "Grey's Anatomy", "American Idol" oder "The Bachelor" im Herbst zunächst auf Eis. Das hat auch Auswirkungen auf Fans in Deutschland, die sich auf neues Serien-Futter gefreut hatten.

"Grey's Anatomy" kann nicht fortgesetzt werden

Seit dem 2. Mai 2023 befinden sich rund 11.500 Drehbuchautorinnen und -autoren, allesamt Mitglieder der WGA (Writers Guild of America), im Ausstand. Im Juli schloss sich die Gewerkschaft der amerikanischen TV- und Radiokünstler ( SAG-AFTRA) an. Seither stehen viele beliebte TV-Produktionen still, die auch in Deutschland im Free- bzw. Pay-TV ihre Anhänger begeistern.

Bei deutschen Fans dürfte die Serie "Grey's Anatomy" wohl am höchsten im Kurs stehen. Sie wird seit 2006 im deutschsprachigen TV ausgestrahlt und ginge in den USA aktuell in die 20. Staffel, wenn sie denn fortgeführt werden könnte. Gleiches gilt für das "Grey's"-Spin-Off "Station 19" und die Serie "The Good Doctor" um einen autistischen Arzt. Die Fortsetzung der Arztserien wurde ebenso ausgesetzt wie "Will Trent" um einen Special Agent in Atlanta oder "High Potential" um eine Mutter, die abends als Privatermittlerin Fälle löst. In Deutschland läuft die Serie unter dem Titel "HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ" im Ersten.

Auch US-"Bachelor" betroffen

Neben bekannten Serien sind auch mehrere Show-Produktionen betroffen, die im Herbst in eine neue Season gehen sollten. Die weltweit beliebte Talent-Show "American Idol" ist das US-Pendant zu "DSDS" in Deutschland. In den USA beurteilen unter anderem Katy Perry und Lionel Richie die gesanglichen Darbietungen der Kandidatinnen und Kandidaten. Doch ab wann Perry, Richie und Co. wieder ihr Fachurteil abgeben, steht nicht fest.

Genauso unklar ist, ab wann der amerikanische "Bachelor" wieder auf Frauensuche gehen darf. Auch er gehört zu den Opfern des Streiks für eine gerechtere Entlohnung von Tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der US-Fernsehindustrie.