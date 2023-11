Thomas Gottschalk hat sich am Samstag als Moderator von "Wetten, dass..?" mit einer traumhaften Zuschauerquote verabschiedet. Wie es in Zukunft mit dem Kult-Format weitergeht, scheint für den Sender ZDF noch ungewiss zu sein.

Am Samstag hat Thomas Gottschalk (73) unter großem Interesse der deutschen Fernseh-Zuschauer seinen Ausstand als Moderator der Kult-Sendung "Wetten, dass..?" gefeiert. Ein Stück Fernsehgeschichte geht nun zu Ende - mit einer traumhaften Zuschauer-Quote von mehr als 12 Millionen. Ein kleiner Rekord, denn mit seiner letzten "Wetten, dass..?"-Moderation hat die TV-Legende die Quote der Sendung aus dem vergangenen Jahr nochmal getoppt.

Für den Sender ZDF ein Grund zur Freude, wie eine Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news in einem Statement mitteilte: "Wir freuen uns sehr über die große Resonanz zu dieser Show, mit der sich Thomas Gottschalk von 'Wetten, dass..?' verabschiedet hat und sagen noch einmal Danke für viele unvergessliche Momente."

Wie geht es mit "Wetten, dass..?" ohne Gottschalk weiter?

Doch trotz der positiven Reaktionen auf die letzte "Wetten, dass..?"-Show und das große Interesse des deutschen Fernsehpublikums scheint noch nicht klar zu sein, was die Zukunft bringt. "Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit", heißt es vom Sender nur kurz.

Während sich das ZDF offiziell noch bedeckt hält, scheinen aber im Hintergrund bereits Vorbereitungen für eine Neuauflage der Kult-Show zu laufen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hat sich das ZDF im vergangenen Jahr ein umfangreiches Rechtepaket an der Marke "Wetten, dass..?" beim Deutschen Patent- und Markenamt gesichert. Dieses gelte bis mindestens 31. August 2032. Weiter schreibt die "Bild", dass sie aus ZDF-Kreisen erfahren habe, dass eine "Wetten, dass..?"-Show ohne Thomas Gottschalk im Sommer 2025 Befürworter finde. Als mögliche Nachfolger werden unter anderem Giovanni Zarrella (45) und Barbara Schöneberger (49) gehandelt.

Alle, die das große TV-Ereignis am Wochenende verpasst haben, können sich die Show noch einen Monat lang in der ZDF-Mediathek ansehen. Gottschalk hingegen freue sich auf sein Leben als "glücklicher Rentner" mit mehr Zeit für sein Privatleben an der Seite von Lebensgefährtin Karina Mroß (61), wie er der "Bild"-Zeitung in einem Interview verraten hat.

"Ich hatte gerade einen tollen Urlaub in Florida mit einer Frau, die mich liebt, die mich aber nicht unbedingt im Fernsehen genießen muss. Sondern die auch privat mit mir Spaß hat", so Gottschalk. "Ich bin noch fit genug, um mein Leben zu genießen und solange mich das Publikum noch will, sollen sie mich haben." Am 2. Dezember wird er bei RTL als Moderator von "Disney 100 - Die große Jubiläumsshow" wieder im TV zu sehen sein.