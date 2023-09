Das deutsche Reboot der Kultserie "X-Factor" geht weiter. In den USA dreht RTLzwei gerade acht neue Folgen. Dank Ausnahmegenehmigung dürfen US-Stars wie Danny Trejo und Corey Feldman trotz Streik drehen.

Das deutsche Reboot der Mystery-Serie mit Jonathan Frakes (71) geht in die nächste Runde: RTLzwei dreht acht neue Folgen des Kultformats "X-Factor: Das Unfassbare". Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden die Dreharbeiten in und um Los Angeles bald abgeschlossen.

Dreharbeiten in den USA, wie kann das sein? Schließlich streiken dort gerade sowohl die Schauspieler als auch die Autoren. Doch bei "X-Factor" handelt es sich um eine deutsche Produktion. RTLzwei ist nicht Mitglied in der Produzentenvereinigung AMPTP, die Autoren und Darsteller bestreiken. "Wir drehen mit einer Ausnahmegenehmigung der Schauspielergewerkschaft und empfinden deren Forderungen als insgesamt gerechtfertigt", zitiert die Pressemitteilung Gerhard Putz von RTLzwei.

Kultige US-Darsteller in neuen Folgen

Neben Gastgeber Jonathan Frakes konnten die Macher ein paar weitere große Namen als Darsteller verpflichten. So spielt Danny "Machete" Trejo (79) in einer der neuen Episoden mit. Außerdem dabei sind Richard Karn (67) aus "Hör mal, wer da hämmert", "Starship Trooper"-Darsteller Casper van Dien (54) und der ehemalige Kinderstar Corey Feldman ("Stand by Me", "Die Goonies").

"X-Factor" präsentiert seit 1997 mysteriöse und unglaubliche Geschichten, der Zuschauer muss nach jeder Story entscheiden, ob sie erfunden oder (angeblich) wahr ist. Besonders im deutschsprachigen Raum erlangte das 2002 eingestellte Format Kultstatus.

Nach einem erfolglosen Versuch einer rein deutschen Wiederbelebung mit Detlef Bothe (58) ab dem Jahr 2018 produziert RTLzwei seit 2021 neue Episoden mit Jonathan Frakes. Bis auf die Ausnahme einer Folge steht im Reboot ein rein US-amerikanischer Cast vor der Kamera.