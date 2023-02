Das bedeuten die Namen der Automarken

© picture alliance / Jan Haas | Jan Haas



Die "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens" wurde 1938 in "Volkswagenwerk G.m.b.H." umbenannt. In die Zeit um 1937/1938 fällt auch die Entstehung des Volkswagen-Logos aus den beiden in einem Rad übereinandergestellten Buchstaben V und W.