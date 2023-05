Der britische Autobauer Lotus hat sich klar zu einer batterieelektrischen Zukunft bekannt. Bis 2026 plant der Hersteller vier neue Elektroautos – neben zwei SUV und einem Coupé soll auch ein neuer leichter Elektro-Sportwagen kommen.

Lotus doch nicht mit Alpine-Bruder

Ursprünglich sollte der Elektrosportwagen auf einer Plattform aufbauen, die zusammen mit der Renault-Tochter Alpine entwickelt wird. Eine entsprechende Absichtserklärung hatten beide Parteien im Januar 2021 verkündet. Bei Alpine hätte auf dieser Basis der nächste A110 entstehen sollen. Lotus selbst hatte dann im Oktober 2021 bereits erste Eckdaten zur neuen Elektro-Plattform skizziert. Diese Architektur wird die Batterie nicht in den Unterboden stecken, sondern hinter die Fahrerkabine – dort wo einst der Verbrenner saß. Damit will Lotus eine adäquate Fahrdynamik sicherstellen, zumal der elektrische Lotus-Sportwagen nicht schwerer als der mit Verbrennern bestückte Emira werden soll. Den geben die Briten mit rund 1,4 Tonnen an. Im Mai 2023 bestätigen beide Autobauer, dass das Gemeinschaftsprojekt nicht weitergeführt wird. "Wir haben uns entschieden, die gemeinsame Entwicklung eines Sportwagens für Alpine nicht weiter voranzutreiben. Dies ist eine einvernehmliche beiderseitige Entscheidung, und wir werden weiterhin über andere zukünftige Möglichkeiten diskutieren", so Alpine in einem Statement.

Reichlich Leistung und Esprit-Look

Das neue Lotus-Chassis läuft unter dem Arbeitstitel LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture) und bietet variable Layouts, verschiedene Radstände sowie skalierbare Batteriegrößen. In der Zweisitzer-Konfiguration für den Sportwagen beträgt der Radstand mindestens 2.470 Millimeter. Die Batterie besteht aus acht Modulen und bietet 66,4 kWh Kapazität, den Antrieb übernimmt ein E-Motor mit 350 kW Leistung (476 PS). In einer zweiten Variante legt der Zweisitzer auf wenigstens 2.650 Millimeter Radstand zu, die Batterie umfasst zwölf Module und bietet 99,6 kWh Kapazität, den Antrieb übernehmen zwei E-Motoren mit zusammen 650 kW Leistung (884 PS).

Kommen werden die Batteriemodule vom Batteriezellenexperten Britishvolt. Eine entsprechende Absichtserklärung haben beide Partner im Januar 2022 unterschrieben. Eine begleitend dazu veröffentliche Skizze des kommenden Elektro-Sportwagens zeigt eine Silhouette, die an den legendären Esprit erinnert. Die starken ausgeprägten Radläufe an beiden Achsen erinnern dagegen eher an die Design-Sprache der Modelle Evija und Emira. Kommen soll der Lotus EV-Sportwagen 2026.

