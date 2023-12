Der japanische Autobauer Mitsubishi setzt beim Ausbau seiner Modellpalette für Europa weiter auf den Allianzpartner Renault. Nach den Modellen Colt und ASX, die auf den Renault-Modellen Clio und Captur aufbauen, soll ab 2025 auch ein kompakter Elektro-SUV mit Renault-Genen antreten.

Mitsubishi als Renault-Klon

Bereits im November 2023 hatte Renault-Chef Luca de Meo angekündigt, dass Renault in seinem Werk in Douai für Mitsubishi einen kleinen Elektro-SUV auf Basis der Konzernplattform AmpR Medium (ehemals CMF-EV) produzieren wird. Im Rahmen einer Medienkonferenz hat jetzt Mitsubishi selbst ein erstes Teaserbild des kommenden Elektro-SUV veröffentlicht.

Das zeigt zwar nur eine stark abgedunkelte Silhouette, aber genug, um den kommenden Mitsubishi als Bruder des Renault Mégane E-Tech zu identifizieren. Abweichungen ergeben sich nur an der Front und am Heck. Hier werden die Japaner in gewohnter Manier das Design an die eigenen Markenvorgaben anpassen.

Im Portfolio der Japaner könnte der Mégane E-Tech-Klon den Eclipse Cross ersetzen, der aktuell nur mit einem Hybridantrieb zu haben ist.

Den Renault Mégane E-Tech zeigen wir Ihnen in der Fotoshow.