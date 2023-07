© Hans-Dieter Seufert



Fazit: Gute Fahreigenschaften, entspannter Antrieb, beachtliche Qualität und ausgefallenes Design – all das macht den Funky Cat zu einem echten Gesicht in der Menge. Wenn da nicht die geringe Reichweite, das langsame Laden und die Preisgestaltung wären, könnte es was werden mit dem originellen Ora.