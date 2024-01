Der Niederländer Niels van Roij ist ein wahrer Tausendsassa, wenn es um Autos geht. Neben seinem eigenen Design- und Coachbuilding-Studio bedient er über Heritage Customs Land-Rover-Kunden. Ganz neu zum Imperium gehört Everlast Customs – eine Tuning-Sparte, die sich um skandinavische Modelle kümmern soll.

Sport oder Offroad

Der Erstaufschlag von Everlast Customs dreht sich um den Volvo EX30, für den die Niederländer zwei Grundkonzepte vorstellen. In der Variante Sport Edition setzt der Elektro-SUV auf in Wagenfarbe lackierte Seitenschwellerverkleidungen und Stoßfänger. Farbige Akzente setzen Karosseriedetails in leuchtendem Orange. Dazu lassen sich verschiedene Leichtmetallfelgen im 21-Zoll-Format kombinieren. Immer an Bord ist eine satte Tieferlegung.

Wer den EX30 in der Version Outland Edition wählt, sieht seinen Elektro-SUV mit 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen in Kombination mit grobstolligen Offroad-Reifen bestückt. Unterstrichen wird der Gelände-Look durch eine in diesem Fall höher gelegte Karosserie. Passend zu den serienmäßig schwarz gehaltenen Karosserieanbauteilen bietet Everlast Customs weitere schwarze Elemente an Front und Heck. So nimmt der Outland quasi den von Volvo selbst bereits angekündigten EX30 Cross Country vorweg.

Beide EX30-Versionen lassen sich als Komplettvarianten für rund 9.500 Euro Aufpreis ordern. Natürlich sind alle Paketinhalte ebenfalls einzeln erhältlich. An den Elektroantrieb wagt sich aber auch Niels van Roij mit seinem Team nicht heran.