Tuner JE Design zeigt auf der Tuningworld Bodensee, was sie aus dem Cupra Leon Sportstourer künftig herauszuholen gedenken. Das neu aufgelegte Programm umfasst neben diversen Modifikationen am Exterieur auch eine Leistungssteigerung. Werfen wir einen Blick auf den Widebody-Kombi.

Als Basis dient der VZ 2.0 4Drive mit serienmäßig 310 PS und 400 Newtonmetern maximalem Drehmoment. JE Design steigert die Werksangaben per Steuergerät und neuer Klappenabgasanlage auf 370 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment. Nettes Detail für Cupra-Fans: Die ovalen Doppelendrohre bietet der Tuner nicht nur in Schwarz, sondern auch in der markentypischen Akzentfarbe Kupfer an.

Diffusor trotz Anhängerkupplung

Mit Blick auf das umgestaltete Exterieur gibt sich der Tuner aus Leingarten dagegen Mühe, alles andere als markentypisch aufzutreten. Dem Kombi verpasst JE Design einen dreiteiligen verstellbaren Frontspoiler, zusätzliche Lufteinlässe, seitliche Aero-Winglets, einen Dachkantenspoiler und einen Heckschürzeneinsatz mit Diffusorfinnen. Letzterer lässt sich einfach ein- und ausklicken, sollte die ausklappbare Anhängerkupplung benötigt werden.

Natürlich hieße das Umbau-Kit nicht Widebody, wenn sich nicht auch breite Schweller zwischen Radlaufverbreiterungen vorne und hinten strecken würden. Auf die Achsen steckt JE Design wahlweise hauseigene Performance-Felgen in den Dimensionen 10 x 19 mit Rädern der Größe 255/30 R19 oder das BBS CH-R Rad in 9,5 x 19 mit gleicher Bereifung. Abgerundet wird der Look durch eine Tieferlegung des elektronischen DCC-Fahrwerks um 20 mm vorne und 10 mm hinten.