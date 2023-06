Beim Umstieg auf die Elektromobilität hatte die Autoindustrie offenbar erst einmal andere Probleme zu lösen, als den entsprechenden Modellen ernstzunehmende Anhängelasten zu spendieren. Erstmal sollten sie ohne Trailer im Schlepptau alltagstaugliche Reichweiten schaffen; auch sonst standen anscheinend andere Punkte in den Lastenheften weiter oben. Doch inzwischen kümmern sich die Entwickler auch um die Bedürfnisse jener Kunden, die hin und wieder Anhänger mit ihren Autos von A nach B ziehen wollen. Und verbessern – wie der ADAC nun in einer Auswertung herausgefunden hat – die Anhängelasten der Elektriker spürbar.

Okay, auch aktuell gibt es noch viele Elektroautos, deren technische Daten in der Zeile "Anhängelast" eine dicke Null ausweisen. Die Liste dieser Negativbeispiele führen mit dem Renault Zoe und dem ID.3 ausgerechnet zwei der meistverkauften Stromer an. Konsequenterweise sind sie ab Werk nicht einmal mit Anhängerkupplung erhältlich. Der Gartenschnitt, die Fliesen aus dem Baumarkt oder das neue Möbel muss also im Innenraum oder mit einem anderen Auto transportiert werden. Ein Urlaub mit Caravan ist erst Recht utopisch. Gleiches gilt für ausgewachsene E-Modelle wie Ford Mustang Mach-E, Mercedes EQS oder BMW iX3, die allesamt eine ziemlich mickrige Anhängelast von 750 Kilogramm bieten.

Achillesferse Akku

Die Vorsicht seitens der Hersteller in Bezug auf die Anhängelast hat meist mit der Batterie zu tun. Der Akku ist gemessen an der Energie, die er zur Verfügung stellen kann, nach wie vor sehr groß und teuer. Deshalb muss er in erster Linie auf einen effizienten Stromverbrauch getrimmt werden. Dieser ist recht konkret einzuschätzen, wenn nur die Masse des Autos plus Besatzung und Gepäck in die Rechnung einfließt. Eine schwere Last an der Anhängerkupplung ist jedoch eine energieraubende Black Box, von der man schwer einschätzen kann, wie sie sich auf den Energieverbrauch eines Elektroautos auswirkt.

Hinzu kommen thermische Bedenken. Wie reagieren die Antriebskomponenten auf den Dauerbetrieb mit einem schweren Wohnanhänger? Wie verhält sich die Batterie bei kontinuierlich harter Beanspruchung? Bevor sie riskieren, dass die Fuhre mit einer Panne liegenbleibt (oder gar in Brand gerät und Menschen zu Schaden kommen, wahrscheinlich inklusive schlechter Presse und Imageverlust), minimieren die Autohersteller das Risiko, indem sie die Anhängelast minimieren.

Trotzdem wächst die Zahl der E-Autos, die mit Anhängerkupplung erhältlich sind und auch relevante Anhängelasten bieten, kontinuierlich. Sie wird angeführt vom neuen BMW iX, der immerhin 2,5 Tonnen an den Haken nehmen darf – damit sind durchaus Trips mit einem ausgewachsenen Wohnanhänger möglich. Ansonsten überspringt der ADAC-Recherche zufolge nur das Tesla Model X die Zwei-Tonnen-Grenze. Es folgen immerhin neun weitere Modelle mit Anhängelasten zwischen 1,6 und 1,8 Tonnen (siehe Tabelle). Das Problem: Sie sind im Schnitt ziemlich teuer. Mit dem Hyundai Ioniq 5 und dem Kia EV6 jeweils mit den größeren der beiden verfügbaren Traktionsbatterien liegen lediglich zwei Modelle unter der 50.000-Euro-Marke; der Rest siedelt sich – teils deutlich – darüber an.

Ein weiteres zentrales Manko: Im Gespannbetrieb steigt der Energieverbrauch deutlich – parallel sinkt die Reichweite. Mit einem schweren, wenig windschnittigen Wohnwagen an der Kupplung halbiert sich in etwa die Reichweite, sagt der ADAC. Das liegt in der Natur der Sache und ist bei einem Auto mit Verbrennungsmotor nicht grundlegend anders. Doch angesichts dann kürzerer Etappen zwischen den Ladestopps, die zudem deutlich länger dauern als ein Halt an der Tankstelle, fällt das Manko viel stärker ins Gewicht als beim Benziner oder Diesel. Hinzu kommt: Die Ladeparks entlang der Fernstraßen oder andere öffentliche Ladestationen sind meist nicht auf Gespanne ausgelegt. Um so an die Ladesäule rangieren zu können, dass die Kabellänge ausreicht, muss ein Caravan oft erst mühselig ab- und vor Weiterfahrt wieder angekoppelt werden.

Gespannfahrer greifen besser zu Plug-in-Hybriden

Wer gerne elektrifiziert, aber auch regelmäßig mit einem schweren Anhänger fahren möchte, sollte abklopfen, ob ein Plug-in-Hybride zum eigenen Mobilitätsverhalten passt. Hier existiert mit dem Audi Q8 60 TFSI-E, dem Bentley Bentayga PHEV und dem Porsche Cayenne E-Hybrid inzwischen ein SUV-Trio, dass bis zu 3,5 Tonnen schwere Hänger schleppen kann und darf. Dass die Modelle aus dem VW-Konzern sehr ähnliche Daten liefern, ist kein Zufall: Ihre Technik stimmt weitgehend überein. Immerhin bis zu drei Tonnen nehmen der Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid und der Land Rover Defender in der PHEV-Variante an den Haken. Es folgt eine ganze Reihe von Teilzeit-Elektrikern, die mehr als 2,4 Tonnen ziehen können – ausnahmslos SUV übrigens (siehe Tabelle).

Doch auch bei den Plug-in-Hybriden gibt es beim Thema Gespannfahren einiges zu beachten. Zentral ist auch bei den Teilzeit-Elektrikern der (meist vergleichsweise kleine) Akku. Wie schnell ist dessen Energie aufgebraucht, wenn ein Anhänger am Haken hängt? Schwächelt das Modell der Wahl womöglich, sobald der Verbrennungsmotor ohne Elektro-Unterstützung für ausreichend Antriebskraft sorgen muss? Um das herauszufinden, rät der Automobilclub, das Modell der Wahl vor dem Kauf auch mit leerem Akku probezufahren.

Anhängerkupplungen erfüllen jedoch nicht nur bei Gespannfahrten ihren Zweck. Gerade in der aktuell vorherrschenden Pandemiezeit, in der viel öfter mit dem Auto als mit dem Flugzeug verreist wird, kommen sie als Stütze von Fahrradträgern zum Einsatz. Dieses Szenario ist laut ADAC inzwischen bei den meisten reinen Elektroautos möglich. Sogar beim VW ID.3, für den der Zubehörmarkt inzwischen entsprechende Kupplungen zum Nachrüsten bereithält. Trotzdem muss genau drauf geachtet werden, dass die maximal erlaubte Stützlast ausreicht. Sollen beispielsweise Pedelecs transportiert werden, kann es in dieser Hinsicht eng werden.

Wenn allerdings bei diesen "Behelfskupplungen" für den Träger-Transport auch eine entsprechende Anhängelast in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist, dürfen auch entsprechend "schwere" Anhänger bewegt werden. In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (dem früheren "Fahrzeugschein") finden sich diese Angaben unter den Punkten O.1 sowie O.2 (Anhängelast gebremst/unbegrenzt). So darf beispielsweise mit dem Kia E-Soul, obwohl vom Hersteller ohne Anhängelast ausgewiesen, tatsächlich ein Nachläufer mit 300 Kilogramm bewegt werden. Das klingt erst einmal nach wenig, kann aber für viele Alltagsaufgaben ausreichen.

So wiegen kleine, ungebremste Anhänger wie der abgebildete Saris King nur rund 100 Kilogramm, da bleibt schon ein bisschen Freiraum etwa für Gartenabfälle, einen schnellen Möbeltransport oder sogar für leichte Motorräder. Und falls Sie selbst über das Leasing eines Elektroautos nachdenken: In diesem Beitrag zeigen wir die aktuellsten Angebote zum E-Auto-Leasing.