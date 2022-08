Nur Umweltapostel mit Hang zur gemächlichen Fahrweise fahren E-Auto? Die Unfall- und Schadensstatistik der AXA-Versicherung spricht eine andere Sprache. Demnach verursachen Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos etwa 50 Prozent mehr Kollisionen mit Schäden am eigenen Fahrzeug als jene von herkömmlichen Verbrennern: Die Quote steigt von 6,7 auf 10,1 Prozent. Vergleicht man Standardverbrenner mit performanten Elektroautos, schnellen die Kaskoschäden sogar um den Faktor 2,62 in die Höhe (16,2 statt 6,2).

Aber auch bei den Haftplichtschäden weist die Statistik für Elektroautos höhere Zahlen aus. Selbst beim Vergleich zwischen leistungsstarken Verbrennern und Elektro-Modellen verursachen die Stromer 30 Prozent mehr Schäden an anderen Fahrzeugen als ihre konventionell angetriebenen Pendants. "Je leistungsfähiger das Fahrzeug ist, desto öfter verursachen die Lenkerinnen und Lenker einen Schaden am eigenen oder an Fremdfahrzeugen", fasst Michael Pfäffli, Leiter Unfallforschung und Prävention bei der AXA-Versicherung, die Zahlen zusammen.

Liegt es am "Overtapping-Effekt"?

Der Unfallexperte vermutet die Hauptursache für die höhere Schadenshäufigkeit bei Elektroautos in deren Beschleunigungsvermögen. Vor allem das fast verzögerungsfreie schnelle Losfahren beim Antippen des Fahrpedals, der sogenannte Overtapping-Effekt, beschwört immer wieder gefährliche Situationen herauf. "Es kann zu einer ungewollten ruckartigen Beschleunigung kommen, welche der Fahrer oder die Fahrerin nicht mehr kontrollieren kann", sagt Pfäffli.

Bei Crashtests haben die AXA-Experten eine konstruktive Achillesferse bei Elektroautos ausgemacht: Den Unterboden, der bei den meisten Modellen die Antriebsbatterie beherbergt. Zwar sei die Karosserie im Bereich des Akkus vorne, seitlich und hinten in der Regel sehr gut durch Versteifungen abgesichert. Am Unterboden selbst vermissen die Unfallforscher allerdings einen zusätzlichen Schutz. Sie fordern deshalb weitere Sicherheitselemente in diesem Bereich, beispielsweise eine Platte aus Titan oder einem ähnlichen Material. Außerdem sollte das Euro-NCAP-Konsortium ein weiteres Crashtest-Szenario etablieren, mit dem die Stabilität im Bereich des Unterbodens überprüft wird.

E-Autos sind gemeinhin schwerer

Gleichzeitig geht ein weiteres Phänomen mit der E-Mobilität einher: Die Autos werden deutlich schwerer, was in erster Linie an den gewichtsintensiven Batterien sowie an den beschriebenen Karosserieverstärkungen liegt. Was das für die Insassen eines Verbrennerfahrzeugs bedeuten kann, verdeutlicht ein Crashtest zwischen einem VW E-Golf und einem VW Golf 7 mit konventionellem Antrieb. Beide Autos weisen dieselben Abmessungen auf, der Verbrenner ist aber 400 Kilogramm leichter – und trägt deshalb nach dem Zusammenstoß mit jeweils 50 km/h die klar schwereren Beschädigungen davon. Tröstlich ist immerhin, dass auch beim Verbrenner-Golf die Fahrgastzelle intakt bleibt, sodass die Personen an Bord genauso gut geschützt sind wie im schwereren Auto.

Die Bergung aus einem E-Auto ist übrigens nicht aufwändiger oder gefährlicher als bei einem Verbrennerfahrzeug, sagen die AXA-Experten. Es besteht kaum die Gefahr, dass noch Spannung auf dem Fahrzeug liegt, weil die Batterie innerhalb von Millisekunden automatisch von anderen Hochvoltkomponenten und -kabeln abgekoppelt wird. Der Stromkreis ist somit unterbrochen und eine Personen-Rettung auch bei einem Unfall mit Elektroautos gefahrlos möglich. So will es übrigens die Gesetzeslage, nach der sich die Hersteller von Elektroautos bei deren Konstruktion richten müssen.

Kein erhöhtes Brandrisiko

Das von E-Auto-Skeptikern oft angeführte erhöhte Brandrisiko lässt sich statistisch bislang ebenfalls nicht verifizieren. Der AXA-Statistik zufolge fallen lediglich fünf von 10.000 Autos einem Brand zum Opfer, wobei sich die Fälle recht gleichmäßig auf Autos mit Verbrenner- und solche mit Elektroantrieb aufteilen. "Wenn es doch zum Brand kommt, wird es aufgrund des sogenannten Thermal Runaway, also des Durchbrennens der Akkuzellen, allerdings heikel", warnt Pfäffli. Schon vor drei Jahren haben die Unfallforscher darauf hingewiesen, dass sich Brände von Elektrofahrzeugen weder sicher noch schnell, umweltschonend und kostengünstig löschen lassen. Dafür gebe es bis heute keine befriedigende Lösung; die Einsatzkräfte seien oft noch immer nicht in der Lage, möglichst schnell und direkt zum Innern des Akkus vorzudringen, um diesen löschen zu können, bevor ein Brand weitgehend unkontrolliert fortschreitet.