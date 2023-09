Niemand kann die Welt allein retten – also leistet ein jeder seinen kleinen Beitrag. Auch der modellgepflegte Bentley Bentayga. Nur weil er bis zu 2.650 Kilo wiegt, einen Vierliter-V8 unter der mächtigen Haube trägt und im Schnitt zwölf Liter Hockoktaniges wegschlürft, muss er doch noch lange nicht schlecht für die Umwelt sein. Der Bentayga im Modelljahr 2024 wird nämlich – Tusch und Fanfare – Teppiche aus recyceltem Nylon erhalten. Also die Basisversion zumindest. Als Serienausstattung. Der Rest kriegt Wolle. Egal – schauen wir uns an, was es sonst noch Neues gibt.

Am Exterieur ändert sich nichts. Lediglich acht neue Farben und drei zusätzliche Felgen-Designs nimmt Bentley ins Programm. Für den Bentayga mit langem Radstand gibt es zudem einen größeren Dachkanten-Spoiler und Carbon-Spiegelkappen. Innen erwarten Fahrer und Passagiere neben den bereits erwähnten Recycling-Teppichen drei neue Anzeigen-Stile für das digitale Instrumenten-Display, das fortan auch die vorausliegende Straße inklusive erkannter Hindernisse wie profane Kleinwagen visualisiert. Was die Assistenzsysteme angeht, verbessert Bentley die Performance von Spurhalte- und Notbremsassistenten. Neu hinzu kommen ein intelligenter Parkassistent, mit dem auch remote per Smartphone geparkt werden kann, sowie eine 3D-Rundumsicht.

Clevere Klimaanlage

Die Klimaautomatik erhält ebenfalls ein Update, das in Teilen bereits vom jüngsten Facelift des Porsche Cayenne bekannt ist. So stellt das System automatisch auf Umluft, sobald ein Tunnel durchfahren wird. Gleiches passiert, sobald das System eine schlechte Luftqualität in der unmittelbaren Fahrzeugumgebung erfasst. Sitzt niemand im Fond, deaktiviert sich die Klimaanlage aus Energiespar-Gründen dort selbstständig.

Die Einzelsitze mit automatischer Klimatisierung und verstellbaren Polstern, die bisher der Ausführung mit langem Radstand vorbehalten waren, gibt es auf Wunsch nun für alle Varianten des Luxus-SUV. Das gilt ebenfalls für die Allradlenkung (4,8 Grad Einschlagwinkel der hinteren Räder), die bei Bentayga S und Azure zudem künftig zur Serienausstattung gehört. Einige Märkte bedenkt der Luxushersteller außerdem mit einer neuen Modellvariante, die den simplen Namenszusatz "A" trägt und zwischen Basismodell und Azure platziert wird. In Deutschland gibt es dieses Modell allerdings nicht.

Auch wenn Bentley kein Datum für die Verfügbarkeit des modellgepflegten Bentayga angibt, dürfte das Angebot ab sofort gelten. Und die Preise? Also bitte. Darüber spricht man in solchen Kreisen erst recht nicht.