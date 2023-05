Ein plötzlich auftauchendes Hindernis oder ein schleuderndes Auto auf rutschiger Fahrbahn: Auf solche Gefahrensituationen sollte jeder Autofahrer reagieren können. Auch bei geringen Geschwindigkeiten wie zum Beispiel in Tempo-30-Zonen entscheidet dabei jeder Bruchteil einer Sekunde, um einen Unfall zu vermeiden.

Auch wenn es brenzlig wird, sollte man einen kühlen Kopf bewahren. Damit das im Ernstfall gelingt, muss das richtige Verhalten in Gefahrensituationen geübt werden. Immer wieder. Das Verkehrssicherheitszentrum Sachsenring bietet beispielsweise das geeignete Gelände für ein solches Training.

Moderne Anlage

Das insgesamt über 50 Hektar große Areal gehört zu den größten und vielseitigsten Fahrtrainingsanlagen in Europa. Es ist eingebettet in den Sachsenring, die 3,67 Kilometer lange, mit anspruchsvollen Kurven sowie Steigungen und Gefällpassagen gespickte Rennstrecke. Damit folgt die deutsche MotoGP-Strecke dem traditionellen Charakter der ehemaligen sächsischen Naturrennstrecke, die von 1927 bis 1990 genutzt wurde.

Aber an einem schönen Septembertag geht es nicht um Bestzeiten und Positionskämpfe, sondern um das Beherrschen des Autos in allen Situationen. Dazu wechseln die Leserinnen und Leser von ihren eigenen Alltagsfahrzeugen in aktuelle Allradler von Audi, einheitlich mit Reifen von Bridgestone ausgerüstet. Zum Einsatz kommt die neueste Generation des Sommerreifens Turanza. Mit dessen Grip sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestens für das eintägige Intensivtraining präpariert.

Das Programm des Tages ist prall gefüllt. Jede Minute am Sachsenring wird genutzt. Für die Leserinnen und Leser vergeht die Zeit wie im Flug, denn genauso wichtig wie das Vermitteln von Fahrsicherheit ist der Fahrspaß. Schließlich zählt zu den Maximen des Teams vom Verkehrssicherheitszentrum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schöne Erinnerungen an ihren Trainingstag mit nach Hause nehmen können.

Das beginnt schon mit der theoretischen Einweisung. Vor den Praxisübungen führt der Weg erst mal in den Schulungsraum. Das klingt zunächst nach trockenem Stoff. Aber wenn Ruben Zeltner, Leiter des Verkehrszentrums und Chefinstruktor, über Lenktechnik und Blickführung redet, zieht er alle Zuhörer in seinen Bann. Kein Wunder: Als zweifacher Deutscher Rallyemeister weiß er genau, wovon er spricht. Dynamik und Souveränität zählen im Rallyeauto zu den Erfolgsgaranten.

Mit ruhiger Stimme und klaren Gesten stimmt Zeltner seine Zuhörerinnen und Zuhörer auf die folgenden Übungen im Audi-Cockpit ein. Doch nicht nur der Vollblut-Rallyesportler beherrscht sein Handwerk aus dem Effeff. Auch seine Instruktoren wissen genau, wie sie den Teilnehmenden höhere aktive Sicherheit im Straßenverkehr vermitteln. Dabei geht es auch um die wichtige Funktion der Reifen. Sie sorgen für die sicherheitsrelevante Verbindung zwischen Auto und Fahrbahn. Im Verlauf des Trainings erleben das die Teilnehmenden sowohl auf trockener als auch auf nasser Strecke.

Großer Lernerfolg

Das Intensivtraining ist nicht nur für Fahranfänger ein Gewinn. Auch routinierte Autofahrer, die gerne mal sportlich unterwegs sind, treten mit einem Lernerfolg die Heimreise vom Sachsenring an. Dafür sorgen nicht nur die Instruktoren, die den ganzen Tag über zur Verfügung stehen, sondern auch die verschiedenen Modelle von Audi.

In der ersten Praxisübung wird das richtige Bremsen in einer Gefahrensituation geübt. Es folgen Ausweich- und Kurventraining. An allen Stationen geht es immer darum, bei allen dauerhaft die aktive Sicherheit zu erhöhen. Das gilt auch für das Abfangen eines schleudernden Autos. Auf der sogenannten Schleuderplatte wird die Reaktionsschnelligkeit trainiert. Außerdem stehen das richtige Verhalten bei Unter- und Übersteuern auf dem Trainingsprogramm. Auch wenn die Sonne am Trainingstag für eine trockene Fahrbahn sorgt, geht es darüber hinaus auch um das Fahren auf nassem Asphalt. Dazu wird die Übungsstrecke bewässert.

Aber was wäre ein Besuch am Sachsenring ohne eine Fahrt über die einzigartige Rennstrecke? Hinter einem Führungsfahrzeug erleben die Leserinnen und Leser den Charakter der permanenten Strecke, die mit ihren Passagen an die traditionsreiche Naturrennstrecke erinnert. Ein Kartrennen in der Halle neben der Piste rundet das Sommertraining ab.

Jetzt anmelden zum Sommertraining 2023!

Das auto motor und sport-Sommertraining, powered by Bridgestone und supported by Audi, findet am 15. September 2023 im Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring statt.

Individuelle An- und Abreisen

Beginn: 8.00 Uhr

Preis: 850 Euro p. P.

Anmeldung unter Telefon 07 11/182-18 45 oder www.event.motorpresse.de