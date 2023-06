Der Cadillac Escalade ist die Verkörperung des amerikanischen Traums auf vier Rädern. Riesig, komfortabel und luxuriös. Die aktuelle fünfte Generation erfüllt diese Attribute seit 2020 in Perfektion. Das ist für Mansory aber längst noch kein Grund, sie nicht weiter auf die Spitze zu treiben.

Die hier gezeigte weiß-schwarze Eskalation des Escalade ist die erste Version der Oberfälzer Edelschmiede. Auffällig stechen dabei die schwarzen Räder ins Auge. Dabei handelt es sich tatsächlich um lackierte 26-Zoll-Schmiedefelgen (Typ: FD.15) mit Reifen der unfassbaren Dimension 295/30 R26.

Bodykit mit viel Karbon

Natürlich bleibt es nicht allein bei den Rädern. Passend dazu bäckt der Tuner nämlich auch noch etliche Karbonteile – für Front, Schweller, Dach und Heck – die mehr der Optik als der Aerodynamik dienen dürften. So oder so bringen sie das riesige, 5,77 Meter lang SUV (LWB) näher an den Boden.

Auch an Spiegelkappen, seitlichen Kiemen, den Lufthutzen auf der Motorhaube sowie an C- und D-Säulen findet sich das schick verarbeitete schwarze Gold. Dagegen sind die Kotflügelverbreiterungen eher dezent in Weiß gehalten. Am Heck thronen die vier dicken Endrohre der Hochleistungsauspuffanlage von Mansory, die in erster Linie einen satten Klang liefern sollen.

Innere Werte und Leistungssteigerung

Der Innenraum ist mit feinstem Leder und vielen Mansory-Schriftzügen ausgeschlagen. Selbst die Fußmatten sind beledert. Das Beige soll dabei optisch gut mit dem Holz am Armaturenträger und den Kohlefaserteilen beispielsweise an den Einstiegsleisten harmonieren.

Der Blick unter die Haube offenbart unterschiedliche Leistungsmodifikationen für den 6,2-Liter-V8-Motor. Mansory tunt ihn zunächst auf bis zu 461 PS und 650 Nm Drehmoment. In naher Zukunft wird sich das Tuning-Programm mit Upgrades erweitern und um den stärksten Serien-Cadillac aller Zeiten kümmern. Der leistet schon ab Werk 691 PS und 885 Newtonmeter.