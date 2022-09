Australien ist für den französischen Autobauer Renault kein Neuland. Aktuell bieten die Franzosen in Down-Under die Modelle Captur, Arkana, Koleos, Megane R.S., Megane E-Tech sowie die Nutzfahrzeuge Kangoo, Trafic und Master an.

Crashtests verlangen nach neuen Modellen

Ab 2024 will Renault sein Portfolio aber nach unten weiter ausbauen. Für noch mehr Absatz sollen die Modelle der Tochtermarke Dacia sorgen. Die werden in Australien dann aber nicht unter dem Label Dacia offeriert, sondern unter dem Markennamen Renault. So können enorme Kosten für die Einführung einer komplett neue Marke gespart werden. Zudem möchte man die australische Kundschaft nicht unnötig verwirren.

Starten soll das Dacia/Renault-Abenteuer mit dem neuen Duster, der für 2024 avisiert ist. Später sollen weitere Dacia-Modelle folgen. Allerdings keines der bereits bekannten Modelle, denn die würden alle an den australischen Crashtestanforderungen scheitern. Zweites Modell nach dem Duster dürfte dann die Serienversion des Bigster werden.

Insgesamt sollen auf dem australischen Markt die echten Renault-Modelle sukzessive höher positioniert werden und so Platz für die kommenden Dacia-Renaults schaffen. Initiiert wurde das Dacia-Engagement in Australien durch den neuen Importeur, die Ateco-Gruppe, die im April 2021 den Vertrieb von Renault in Australien übernommen hatte.

Der Vertrieb von Dacia-Modellen unter dem Renault-Label ist nicht neu. Bereits auf zahlreichen Märkten in Süd- und Mittelamerika, Indien oder Russland tragen Dacia-Modelle den Renault-Rhombus auf der Haube.