Im Zuge der Elektrifizierung kommen viele neue Mitbewerber in das Segment der leichten Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb (LCV). Fest Auto aus Singapur wagt mit dem E-Box M einen ersten Schritt nach Europa und startet den Vertrieb in Frankreich.

Der Elektrotransporter misst kompakte 4,52 Meter und bietet einen großzügigen Laderaum mit 5.200 Liter Volumen. 1.025 Kilogramm Nutzlast kann der Lieferwagen aufnehmen. Der E-Box M ist 1,88 Meter breit und 1,90 Meter hoch. Maximal 2,51 Meter langes Ladegut findet im Stauraum Platz. Unbeladen bringt der E-Transporter 1.460 Kilogramm auf die Waage.

Ausreichend Reichweite für den urbanen Einsatz

Zwei Elektromotoren mit 82 und 41 PS dienen als Antrieb. Der E-Box M erreicht bei 95 km/h seine Höchstgeschwindigkeit. Aus Energiespargründen montiert Fest kleine Räder in den Dimensionen 175/70 R14. Im Transporter ist eine 42-kWh-Batterie verbaut, die an einer Schnellladestation in 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann.

270 Kilometer Reichweite laut WLTP sollen für das vorgesehene Einsatzgebiet im urbanen und vorstädtischen Raum ausreichen. Der Verbrauch wird mit 15 kWh auf 100 Kilometern angegeben.

Kastenwagenfahrer dürfte die Tatsache freuen, dass die Kabine klimatisiert ist. Des Weiteren gibt es im Innenraum keine Überraschungen, im Cockpit finden sich einige Knöpfe zur einfachen Bedienung. Mittels Drehschalter werden die Fahrstufen gewechselt.

Fest möchte mit dem Kastenwagen kleine und große Unternehmen ansprechen, die eine Fahrzeuglösung für die letzte Meile benötigen. Dieser letzte Abschnitt gewinnt angesichts der zunehmenden Umweltzonen in den Städten immer mehr an Bedeutung. Der Hersteller plant den Transporter in einigen Jahren in Asien, Amerika und Europa anzubieten.

Hersteller bietet auch Flottendienstleistung an

Fest Auto plant neben dem E-Box M auch Flottenmanagementlösungen mit intelligenter digitaler Plattform zu verkaufen. Aufgrund einer schnell wachsenden Ladeinfrastruktur fiel die Wahl des ersten europäischen Marktes auf Frankreich.

Die in Frankreich weitverbreitete Autozubehörhandelskette Feu Vert kümmert sich um Wartungs- und Reparaturarbeiten. Ab 29.900 Euro exklusive Steuern können französische Kunden den Fest E-Box M erwerben. In diesem Preis ist eine fünfjährige Garantie für das Fahrzeug und die Batterie inkludiert.