2024 kommt die neue Generation des BMW X3 auf den Markt. Sie orientiert sich am Design des erst kürzlich gezeigten BMW X1. Unter der Tarnung zeichnet sich die etwas kleinere Niere ab, die Scheinwerfer fallen niedriger aus, die Schürzen werden modifiziert. Die Linienführung des Modells bleibt in ihren Grundzügen bestehen: Wir sehen das kastenartige Design, klare Oberflächen, ausgeprägte Kotflügel und kurze Überhänge. Am Heck sind schmale LED-Leuchten zu erkennen. Insgesamt wird der BMW X3 bei den Dimensionen zulegen.

BMW X3 auf CLAR-Plattform

Der neue BMW X3 – intern G45 – basiert auf der modifizierten CLAR-Plattform, die er sich vom BMW 3er leiht, und wird letztmalig über Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) sowie Plug-in-Antriebsstränge (M-Versionen) verfügen. Der iX3 (NA5) basiert hingegen in der nächsten Ausgabe auf der "Neue Klasse"-Plattform der Bayern.

Wenn wir in den Innenraum des neuen BMW X3 schauen, dann dürften wir an das Interieur des iX erinnert werden. Entsprechend ist das große und weit in die Mitte ragende, frei stehende Display für Cockpit- und Infortainment-Anzeigen zu sehen. Auch das neueste iDrive-8-Infotainment-System ist an Bord.

Aktuell gibt es den BMW X3 in vier Benziner-Ausführungen mit 194 bis 510 PS sowie drei Diesel-Versionen (190 bis 340 PS). Als PHEV-Modell ist der 30e X-Drive mit 292 PS am Start.