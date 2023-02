Toyota wird noch in diesem Jahr den neuen C-HR vorstellen. Wir haben die zweite Generation des Crossover-SUV als Erlkönig erwischt.

Einen ersten Ausblick auf die zweite Generation des Toyota C-HR hatten die Japaner bereits im Dezember 2022 mit der Studie C-HR Prologue gegeben. Jetzt ist unserem Erlkönigjäger ein erster Prototyp des neuen Crossover-Modells vor die Linse gefahren.

Bekannter Design-Ansatz, neue Antriebe

Wie nicht anders zu erwarten, bleibt auch das Serienmodell, das vermutlich Ende 2023 vorgestellt wird, um dann Anfang 2024 auf den Markt zu kommen, optisch nah am Design der Prologue-Studie. Abweichend von der Studie gibt sich das Serienmodell aber mit seinen aufgesetzten hinteren Türgriffen klar als Viertürer zu erkennen. Ansonsten bleibt es beim kantigen Auftritt mit den kurzen Überhängen.

Beim Antrieb setzt die zweite Generation des C-HR auf ein Plug-in-Hybrid-Layout. Die Neuauflage wird ergänzend aber auch mit einem klassischen Hybridantrieb angeboten. Konkretere Hinweise dürfte der neue Toyota Prius liefern, denn mit dem teilt sich der nächste C-HR die TNGA-Plattform. Im Prius werkelt für Europa ein Zweiliter-Benziner in Kombination mit einem Elektromotor. Die Systemleistung liegt bei 223 PS. Die Lithium-Ionen-Batterie unter der Rückbank bietet mit einer Kapazität von 13,6 kWh eine rein elektrische Reichweite von knapp 70 Kilometern. Auf anderen Märkten wird der Prius zusätzlich mit normalen Hybrid-Antrieben (HEV) offeriert. Die liefern in der 1,8-Liter-Version 140 PS und in der Zweiliter-Variante 193 PS.

Ein reiner Elektroantrieb bleibt wohl der Serienversion des bZ Compact SUV vorbehalten, der sich zwar in Sachen Design am C-HR anlehnt, aber deutlich größer daherkommt.

Gebaut wird die zweite Generation des Toyota C-HR am Standort Sakarya in der Türkei. Damit wird erstmals ein Plug-in-Hybrid-Modell der Marke in Europa produziert.