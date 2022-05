BMW lässt in Kombination mit dem M4 die legendäre Typenbezeichnung CSL (Coupé Sport Leichtbau) wiederaufleben. Premiere feiert der M4 CSL am 20. Mai 2022 auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Schon 2018 gab es die ersten Anzeichen, dass BMW die Bezeichnung zurückbringt, damals ließen die Bayern CLS für die M-Modelle als Zusatzbezeichnung schützen. Drei Jahre später bestätigte der scheidende M-Chef Markus Flasch den M4 CSL im Interview mit auto motor und sport. Noch testet BMW das Modell schwer getarnt auf öffentlichen Straßen und auf dem Nürburgring. Komplett enthüllt wird der BMW M4 CSL dann am 20. Mai 2022 auf dem auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

BMW M4 CSL mit 550 PS

Gut zu erkennen: Der BMW M4 CSL liegt deutlich flacher auf der Straße, an der Front prangt eine aggressiver gestaltete Schürze mit veränderten Lufteinlässen sowie Splitter und kleinen Winglets an den Seiten. Am Heck erkennen wir ebenfalls neue Schürzen sowie eine mittig positionierte Abgasanlage, deren doppelflutigen Endrohre einen Diffusor flankieren. Darüber thront ein Ducktail-Spoiler auf dem neu gestalteten Leichtbau-Kofferraumdeckel.

Apropos Leichtbau: Ganz im Sinne des M3 CSL (E46) muss der M4 CSL deutlich weniger als die 1.725 Kilo des Serienmodells auf die Waage bringen – die Rede ist von einem dreistelligen Kilobereich. Entsprechend verfügt das Sport-Coupé über weitere Karbon-Karosserieteile und einen abgespeckten Innenraum mit leichten Sportsitzen. Auch müssen Kunden auf eine Klimaautomatik und ggf. auf diverse Infotainment-Inhalte verzichten – sie lassen sich jedoch kostenfrei nachordern. Um weiter an Gewicht zu sparen, verbaut BMW besonders leichte Felgen und versteckt dahinter die Karbon-Keramik-Bremsanlage mit goldfarbenen Bremssätteln.

Und welche Motorkraft muss die serienmäßige Bremsanlage bändigen? Der BMW M4 Competition holt aktuell aus dem 3,0-Liter-Reihensechszylinder 510 PS. Um als Konkurrent mit dem 911 GT3 RS mithalten zu können, muss der M4 CSL mindestens 550 PS aufbringen. Damit liegt er deutlich über seinem Vorgänger, dem M4 GTS (F82) mit 500 PS und lässt noch Platz für einen M4 CS der aktuellen Baureihe (G82) über dem M4 Competition. Nach Aussage von Markus Flasch soll der Motor im M4 CSL nicht elektrifiziert sein und trotzdem die strenge Abgasnormen – auch die Euro 7 – erfüllen können. Bis mindestens Ende des Jahrzehnts bleibt der Motor für Straßen- und Rennsportfahrzeuge verfügbar. Wie man das erreicht? BMW hat das Brennverfahren optimiert und verzichtet auf Platzraubende und schwere Nebenaggregate.

CSL – eine Rückblende

Von 2003 bis Anfang 2004 legte BMW mit dem M3 CSL E46 das zweite CSL Modell nach dem BMW 3.0 CSL auf. Vom Sportler wurden 1.383 Modelle gebaut, die entweder in Schwarz oder Silber auf die Straße kamen. Der ultimative M3 CSL stellte die finale Ausbaustufe des Reihensechszylinder-Saugers dar. Der 3,2-Liter-Reihensechszylinder mit Hochdrehzahlkonzept leistete 360 statt 343 PS und war serienmäßig mit sequenziellen Sechsgang-Getriebe SMG II kombiniert. Teile aus Karbon, wie Dach, Mittelkonsole, Türverkleidungen und der Verzicht auf Komfortausstattung sparten Gewicht.

2016 brachte BMW mit dem M4 GTS eine auf 700 Exemplaren limitierte Sonderversion an den Start, die ganz im Zeichen des CSL stand. Unter dessen Haube arbeitete der Dreiliter-Biturbo-Reihensechszylinder mit Wassereinspritzung, der es auf 500 PS und ein maximales Drehmoment von 600 Nm brachte. Angeflanscht an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und ein aktives Hinterachssperrdifferential spurtete der GTS in 3,8 Sekunden auf 100 km/h. Top-Speed lag bei 305 Sachen an. Die weiteren Ausstattungen: Karosserieteile aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK), Sportabgasanlage mit Endschalldämpfer aus Titan und 80 Millimeter großen Endrohren, 19 Zoll große Leichtmetallfelgen vorne, 20 Zöller an der Hinterachse, einstellbares Gewindefahrwerk, Karbon-Keramik-Bremsanlage und Alcantara-Rennschalensitze. Der Preis: 142.600 Euro. Um die große Lücke zwischen dem M4 und dem M4 GTS zu schließen, schoben die Bayern 2017 noch den M4 CS nach, der es auf 29 Mehr-PS und 35 Weniger-Kilo im Vergleich zum M4 brachte. Dazu gab es ein Sport-Fahrwerk sowie die Karbon-Keramik-Bremsanlage vom GTS. Der CS wurde bis 2019 gebaut.