Seit 2015 ist der Genesis G90 auf dem koreanischen Markt am Start; nach einer Überarbeitung 2019 rollt nun die zweite Generation an. Sie basiert auf der neuen M3-Plattform, die auch schon den GV80-SUV trägt. Sie ist als Heckantriebs-Plattform mit optionalem Allradantrieb ausgelegt und kann neben konventionellen Motoren auch rein batterieelektrische Antriebe aufnehmen. Genesis hatte sich erst kürzlich eine Reihe von Modellnamen für seine elektrifizierten Fahrzeuge schützen lassen – darunter auch Genesis G90e. Vermutlich nennt die Marke ihr Oberklasse-Elektro-Modell in Anlehnung an den Elektro-G80 künftig jedoch "Electrified G90"

Der G90 kommt auf eine Länge von 5,28 Meter, eine Breite von 1,93 Meter und eine Höhe von 1,49 Meter. Die Standardvariante bringt einen Radstand von 3,18 Meter mit. Die Frontpartie des G90 wird vom neuen Crest-Kühlergrill geprägt, über dem sich auf der Motorhaube das Markenemblem befindet. Die Scheinwerfer sind an beiden Seiten des Grills platziert und verfügen über die bislang dünnsten Zwei-Linien-Design-Leuchten von Genesis. In die Leuchtstreifen sind sowohl die Linsen der Tagfahrleuchten als auch die Mikrolinsen des Abblendlichts integriert. Die Motorhaube und die Kotflügel sind in einem Teil verbunden, was Spalten zwischen den Karosserieteilen vermeidet und zur eleganten Optik beiträgt.

Mehr Fenster, andere Griffe

Die Fahrgastzelle setzt im Gegensatz zum Vorgänger auf ein Fensterband, welches nunmehr mit vier Scheibenelementen statt nur mit dreien antritt. Dazu steigt die untere Fenster-Linie nach hinten an. Die Türgriffe sind versenkbar und tragen so zur besseren Aerodynamik bei. Auch am Heck setzt der Genesis G90 auf das Zwei-Linien-Design bei den Leuchten und den dazwischen platzierten Genesis-Schriftzug. Kennzeichenhalterung, verschiedene Sensoren und die Rückfahrscheinwerfer sind weiter unten platziert. Noch tiefer sitzen die Endrohrblenden der doppelflutigen Abgasanlage. Der Heckdeckel läuft in einem kleinen Bürzel aus.

Genesis wird den neuen G90 in einer Standard- und einer Langversion mit um 190 Millimeter gestrecktem Radstand anbieten. Der lange G90 bietet den Fondpassagieren noch mehr Platz und setzt sich optisch – neben der weiter gestreckten Linie im Bereich der hinteren Türen – mit 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen und viel mehr Chromschmuck an der Karosserie in Szene.

Luxus pur im Interieur

Im Innenraum verbaut Genesis ein neues Lenkrad sowie zwei Bildschirme, die ähnlich wie bei der alten Mercedes S-Klasse unter einem Glas vereint sind. Hinter dem Volant informiert ein Screen über die fahrrelevanten Daten, in der Mitte sind die Funktionen des Infotainment-Systems dargestellt. Die Lüftungsdüsen sind unsichtbar in der Armaturentafel verbaut. Im Zweispeichen-Lenkrad lauern weitere Bedienelemente. Eine zusätzliche Bedieninsel findet sich auf der hohen und breiten Mittelkonsole. Hier sind die elektronische Wählscheibe für das Getriebe sowie der zentrale Controller für das Infotainment-System untergebracht. Die Getriebesteuerung unterbindet automatisch Fehlbedienungen und weist auf Schaltfehler mit Vibrationen hin.

Gleich zwei Panorama-Schiebedächer sorgen für Licht und Luft. Und wenn die Sonne mal nicht scheint, liefern LED-Leuchten Stimmungslicht. Immer aktiv ist eine aktive Geräuschunterdrückung, die für jeden Platz separat gesteuert wird. So soll in Verbindung mit Akustikscheiben immer absolute Ruhe herrschen. Passagiere im Fond können die beiden optionalen Einzelsitze (Serie ist eine Dreier-Bank) elektrisch verstellen und auch in eine Liegeposition bringen. In den C-Säulen wurden zusätzliche Staufächer untergebracht. Das Dekor im Holzlook wird nachhaltig aus Altpapier generiert. Dazu spendieren die Koreaner jede Menge Leder. Insgesamt stehen fünf Farbthemen für den Innenraum zur Wahl, die mit zwölf exklusiven Außenfarben kombiniert werden können.

Klassengerechte Ausstattung

Zur Ausstattung des G90 gehören klassengerecht unter anderem ein Keyless-Go-System, elektrisch öffnende und schließende Türen und Klappen, ein umfassendes Assistenzpaket, antibakterielle Oberflächen, eine per UV-Licht sterilisierbare Armlehnenbox im Fond, ein High-End-Soundsystem mit 23 Lautsprechern, ein Beduftungssystem, Massagesitze, ein Rear-Seat-Entertainmentsystem und Over-the-Air-Update-Fähigkeit.

Erstmals soll ein Genesis-Modell mithilfe von Radar, Lidar und Kameras nach Level 3 autonom fahren können. Für Fahrkomfort auf höchstem Niveau sorgt eine Drei-Kammer-Luftfederung, die sich in Verbindung mit einer Frontkamera und Daten aus dem Navigationssystem auf die Straßenverhältnisse voreinstellt. Zu einem besseren Handling führt im G90 eine Hinterradlenkung, die bei niedrigen Geschwindigkeiten bis zu vier Grad entgegen der Vorderräder einschlägt und bei höheren Geschwindigkeiten bis zu zwei Grad mit den Vorderrädern lenkt.

Mit oder ohne Mildhybrid

In Sachen Antrieb setzt der G90 auf einen 3,5 Liter großen V6-Turbobenziner. Arbeitet dieser autark, liefert er 380 PS und maximal 530 Newtonmeter. Auf Wunsch spannt der Motor mit einem 48-Volt-Bordnetz samt elektrisch angetriebenem Lader zusammen, der bereits im GV80 zum Einsatz kommt. Im G90 leistet diese Spezifikation 415 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 549 Newtonmetern bereit. Gekoppelt ist der V6 generell mit einer Achtgangautomatik. Neben einer Hinterradantriebsvariante ist auch Allrad (Serie in der Langversion) optional zu haben.

In den USA bietet Genesis den neuen G90 ausschließlich als Allradler an. Als reiner Verbrenner kostet die Luxuslimousine hier 88.400 Dollar, was aktuell umgerechnet knapp 86.500 Euro entspricht. Der Basispreis der Mildhybrid-Version liegt bei 98.700 Dollar (fast 96.600 Euro). Die Überführungskosten von 1.095 Dollar sind in beiden Summen noch nicht enthalten. Nach Europa kommt der G90 nicht. Dazu gibt es bei Genesis derzeit keine Planungen.