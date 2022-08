Lamborghini bringt in Kürze ein Facelift für den Urus. Was der Sport-SUV draufhat, hat er auf einer legendären Bergrennstrecke eindrucksvoll bewiesen.

Ende 2017 hatte Lamborghini mit dem Urus den zweiten SUV nach dem LM002 auf den Markt gebracht. Nun, nach fünf Jahren, überarbeitet der Sportwagen- und SUV-Bauer seinen Bestseller behutsam. Schließlich muss die Cash-Cow des Unternehmens frisch und begehrenswert bleiben. Im Corona-Jahr 2020 konnten die Italiener insgesamt 7.430 Modelle absetzen, davon entfielen 59 Prozent oder exakt 4.391 Fahrzeuge auf den Urus. 2021 kam der Urus auf 5.021 Verkäufe und erneut rund 60 Prozent Markenanteil.

Optisch gibt der kürzlich erwischte, fast ungetarnte Erlkönig fast alle Änderungen preis. Wir erkennen an der Front eine neue Motorhaube, die nun entlang der Powerdomes mit Entlüftungskiemen gespickt ist. Das Kühlermaul behält zwar seinen Zuschnitt, wechselt im Mittelteil aber von einer Wabengitterstruktur zu Querlamellen, die auch in den seitlichen Lufteinlässen die Y-Form ersetzen. Die flankierenden senkrechten Aeroblenden zeigen sich ebenfalls modifiziert. Am Heck sehen wir weitere Veränderungen. Hier bekommt die Schürze ein neues Styling. Der Diffusor erhält einen anderen Zuschnitt, die vier Auspuff-Endrohre treten mit neuen Blenden an. Auch scheinen sich die Grafiken der Rückleuchten dezent zu ändern.

Weiterhin mit Vierliter-Twin-Turbo-V8

Weitere Eingriffe in das Blech wird es mit dem Facelift nicht geben. Stattdessen dürfen sich die Kundinnen und Kunden über die neuesten Generationen der Infotainment- und Fahrer-Assistenz-Systeme freuen. Außerdem erhält das Interieur neuen Materialien, Polsterstoffe und Farben.

Motorseitig bleibt es beim 4,0-Liter-V8, der in Sachen Leistung ein wenig höher ausgelegt sein könnte – gleichzeitig könnten sich die Emissionen etwas reduzieren. Aktuell leistet der Urus aus seinem Achtender 650 PS und liefert maximal 850 Nm Drehmoment. In 3,6 Sekunden spurtet er auf 100 km/h, als Top-Speed stehen 305 Sachen an.

Neuer Pikes-Peak-Rekord

Dass der Urus mit diesem Triebwerk angemessen motorisiert ist, hat er nun auf jenen 20 Kilometern und 156 Kurven bewiesen, auf denen Jahr für Jahr das Pikes-Peak-Bergrennen ausgetragen wird. Pirelli-Testfahrer Simone Faggioli, der zuvor bereits Rekordzeiten beim legendären Hill Climb aufstellte, jagte den Urus in einer Zeit von nur 10:32,064 Minuten die 1.439 Höhenmeter mit durchschnittlich siebenprozentiger Steigung hinauf. Damit war er fast 18 Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter in der Kategorie "schnellster Serien-SUV": Ausgerechnet der Plattformbruder Bentley Bentayga, der seine Bestmarke 2018 aufstellte, ist diese nun los.

Das aus der Vorserie der Facelift-Version stammende Rekordauto trat noch mit getarnter Karosserie an; der aufgefrischte Lamborghini Urus wird erst in einigen Tagen der Öffentlichkeit präsentiert. Der Sport-SUV verfügte bei seiner Rekordfahrt über einen serienmäßigen Motor, wies aber einige sicherheitsbedingte Änderungen auf: Rennsitz mit Sechspunktgurten, Überrollkäfig, Feuerlöschsystem. Obendrein war er mit einer neuen Reifenspezifikation des Ausrüsters Pirelli unterwegs: Die Italiener haben ihren Semi-Slick-Pneu P Zero Trofeo R speziell für SUV weiterentwickelt. Beim Pikes-Peak-Urus kamen die Gummis in den Formaten 285/40 R22 und 325/35 R22 zum Einsatz.

Kommt der Urus als PHEV?

Schon länger wird für den Sport-SUV über einen Hybrid-Antrieb spekuliert. Dieser könnte mit dem Facelift Einzug halten und auf den Antriebsstrang des Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid zurückgreifen. Wie der Lambo basiert der Porsche auf der MLB-Evo-Plattform und trägt den gleichen Achtzylinder unter der Haube, jedoch kombiniert mit einer 136 PS starken E-Maschine. Aus dem Gesamtsystem stehen dem Zuffenhausener 680 PS sowie 900 Nm Drehmoment zur Verfügung, die Batterie kommt auf einen Energieinhalt von 17,9 kWh. Sicher dürfte beim Urus die Leistung im Vergleich zum Porsche etwas höher ausfallen. Auch der Porsche Cayenne ist bereits als Facelift-Modell erwischt worden.