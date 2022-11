Das Erlkönig-Modell erscheint mit höherer Bodenfreiheit und breiteren Kotflügeln sowie einem feststehenden Spoiler. Beobachter am Ring berichten von Testfahrten mit unterschiedlicher Bodenfreiheit bei ein und demselben Modell. Das deutet auf ein Luftfahrwerk hin, das sich je nach Fahrsituation anpassen lässt – also niedriger für die komfortable Autofahrt und höher für den Einsatz auf unbefestigten Wegen. Entsprechend könnte der 911 Dakar das einstellbare Fahrwerk vom 911 GT3 RS erhalten. Der Erlkönig zeigt sich im Vergleich zu den älteren Erlkönigen mit einer seriennahen Karosserie. So rollt er auf Fuchs-Felgen, die Fronthaube mit Lüftungsschlitzen wird eine überarbeitete Version der GT3-Fronthaube sein.

Zu sehen sein wird der 911 Dakar auf der "Icons of Porsche", einer lokalen Automesse in Dubai (26. und 27.11). Das kündigte Porsche bereits verklausuliert im September an: "Neben den Feierlichkeiten zur Vergangenheit wird auch die neueste Ergänzung der Porsche-Modellpalette im Mittelpunkt des Festivals stehen. Das neue Modell, das seine regionale Premiere erlebt, ist so positioniert, um eine weitere Ikone ... zu werden. Seine Enthüllung während des Festivals wird zeigen, wie Porsche unerwartete, neuartige und unkonventionelle Markenmomente schafft." Die große Premiere wird der Elfer Dakar, wie Porsche-Insider berichten, etwas früher im Rahmen der L.A. Auto Show feiern. Vermutlich ist das Modell eines der noch ausstehenden Heritage-Fahrzeuge (Porsche 911 Targa und Porsche 911 Sport Classic), die legendäre Porsche modern interpretieren – diese Versionen sind meistens streng limitiert und sofort käuflich zu erwerben.

Blicken wir zurück: 1984 gewann Porsche mit drei 953-Prototypen die Rallye Paris-Dakar, 1989 zeigten die Zuffenhausener mit Panamericana eine Studie auf Basis der Baureihe 964 mit Karbon-Karosserie, Sechszylinder-Boxer mit 250 PS und Allradantrieb. Das Modell war ein Geschenk zum 80. Geburtstag von Ferry Porsche, dem Sohn des Firmengründers Ferdinand Porsche und blieb ein Concept Car.

Offroad-Elfer keine eigene Baureihe

Auch Porsche Vertriebs- und Marketingvorstand Detlef von Platen sagte schon 2018: "Der 911 ist der Design-Mittelpunkt bei Porsche und hat Einfluss auf andere Fahrzeuge. Aber den 911 nehmen und daraus einen SUV machen? Ihn höherlegen? Das könnte eine gute Idee sein, aber ist keine eigene Modellreihe, stattdessen ein sehr limitiertes Nischenprodukt."

Und der Wunsch nach einem höhergelegten Porsche verebbte nie so ganz und in den letzten Jahren nahm der Trend zum Offroad-911 mit fetten Reifen immer stärker zu. Zuletzt gab es da einen 911 Syberia RS an dem H&R beteiligt war, 2019 legte eine eher unbekannte Restomod-Firma einen Baja-Porsche auf und selbst der Tuner Delta 4x4 nahm einen aktuellen 4S her, um mit ihm die Dakar zu fahren.

Ende 2020 hatte Porsche zudem einen Blick auf nie veröffentlichte Studien im Rahmen seiner Unseen-Reihe gegeben. Dort war auch der Porsche 911 Vision Safari von 2012 zu sehen, ein höhergelegter Elfer im Martini-Racing-Look. Und erst unlängst soll Rallye-Legende Walter Röhrl in einem schnell wieder gelöschten Instagram-Post zu dem Erlkönig den Hashtag "Dakar" verwendet haben.