EuroNCAP will Autos in Zukunft noch sicherer machen und passt dazu ab 2026 seine Bewertungskriterien an. Weitere Updates folgen alle drei Jahre.

Das EuroNCAP-Konsortium (European New Car Assessment Programme) setzt sich für immer sicherer werdende Fahrzeuge ein. Jetzt hat der Zusammenschluss verschiedener europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände mit Sitz in Brüssel seine neue Agenda ausgerollt.

Neue Technologien stärker berücksichtigen

Um die immer stärker aufkommenden Assistenzsysteme und autonome Fahrtechnologien adäquat abbilden zu können, werden die vier Schlüsselbereiche der Euro NCAP-Bewertung – die seit 2009 in Kraft ist – an die vier unterschiedliche Phasen eines potenziellen Unfallereignisses angepasst: Sicheres Fahren, Unfallvermeidung, Aufprallschutz und Post-Crash-Sicherheit. Diese Änderung tritt ab 2026 in Kraft. Zudem geht EuroNCAP dazu über, die Kriterien im Rhythmus von drei Jahren immer wieder anzupassen. Neu eingeführt werden schrittweise auch virtuelle Tests, die den Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer verbessern und Bewertungsanreize für eine Reihe von Fahrerüberwachungssystemen mitbringen.

Zu den wichtigsten Ergänzungen des Euro NCAP-Programms mit Blick auf 2030 gehören auch:

Prüfung und Bewertung von assistierten und automatisierten Fahrerassistenzsystemen

Bewertung der Technologie, die die Beeinträchtigung des Fahrers und die kognitive Ablenkung überwacht

Anforderungen zur weiteren Verbesserung der realen Wirksamkeit der Geschwindigkeitsassistenztechnologie

Aktive Sicherheitstests, die reale Straßenumgebungen genauer simulieren und das Design der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) untersuchen, um robustere und effizientere Fahrerassistenzsysteme zu gewährleisten

Testen und Bewerten von Sicherheitsfunktionen, die durch V2V-, V2I- und V2X-Kommunikation ermöglicht werden

Passive Sicherheitstests, die der Gleichstellung der Geschlechter und der alternden Bevölkerung von Fahrern/Insassen mehr Aufmerksamkeit schenken

Bewertung des Brandrisikos und des thermischen Durchgehens in Elektrofahrzeugen und verbesserte Informationen für Erst- und Zweithelfer

Förderung bewährter Verfahren in den Bereichen Fahrzeugsicherheit und Datenzugriff

Stärker in den EuroNCAP-Fokus rücken auch Testszenarien die die Sicherheit von Motorrädern und Rollern sowie die von schweren Nutzfahrzeugen bewerten, da diese Fahrzeugklassen überproportional an Unfällen mit Toten und Schwerverletzen beteiligt sind.

"Die Errungenschaften von EuroNCAP in seiner 25-jährigen Geschichte sind ein Beweis für den anhaltenden Erfolg und die Relevanz des Programms. Trotz großer Sicherheitsentwicklungen bei Autos ist unsere Arbeit noch nicht getan. EuroNCAP ist fest davon überzeugt, dass es das Potenzial hat, die Fahrzeugsicherheit in den nächsten zehn Jahren weiter zu verbessern, um die Vision Zero zu unterstützen, die darauf abzielt, Todesfälle und Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen zu eliminieren", sagt Dr. Niels Ebbe Jacobsen, Präsident von EuroNCAP.