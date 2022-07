Fallen Ihnen als Spaziergänger oder Autofahrer am Wegesrand scheinbar umgefallene Leitkegel auf, lassen Sie die "Hütchen" genau so liegen.

Aktuell richten sich mehrere Feuerwehren via Social Media an die Öffentlichkeit: Leitkegel am Wegesrand haben eine besondere Bedeutung und sollten auf keinen Fall aufgerichtet werden.

Spitze zeigt in Fahrtrichtung

"Sollte man an einer Weggabelung oder einer Kreuzung im Wald oder auf Feldwegen einen umgefallenen Leitkegel sehen, bitte so liegen lassen und nicht wieder aufstellen", schreibt die Feuerwehr aus Königs Wusterhausen auf ihrer Facebook-Seite und zeigt ein Foto eines umgekippten Leitkegels.

Der Hintergrund: Das Signal-Hütchen dient nachrückenden Einsatzkräften als Wegweiser. So finden die Helfer im Wald oder im Feld schneller die Einsatzstelle. "Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Felder und Wälder extrem trocken sind, ist ein schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich", heißt es im Post.

Den ursprünglichen Post hatte der Stadtwehrführer Sebastian Gellrich abgesetzt. Das Bild wurde mehr als 4.000-mal geteilt und über 200.000 Personen haben es gesehen. "Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Als ich das gesehen habe, habe ich nur gedacht: Meine Fresse, das ist doch nur ein umgekippter Kegel", sagt Gellrich der Märkischen Allgemeinen Zeitung. "Wir legen sie mit der Spitze in Fahrtrichtung. Dann wissen die nächsten Einsatzkräfte gleich, wo es lang geht". Das System habe sich über die Jahre entwickelt, weil es einfach funktioniert. "Jedes Fahrzeug hat solche Kegel dabei. Das funktioniert oft besser als technische Einrichtungen", sagt Gellrich.