Ab 30.990 Euro kostet der neue Fiat 500 Elektro in der kleinsten Leistungsstufe. Leasing bietet eine günstige Alternative zum Kauf.

Der Fiat 500 Elektro (auch Fiat 500e oder Fiat 500 e genannt) gehört zu den günstigeren Elektroautoangeboten auf dem deutschen Markt. Zum Modelljahr 2022 frischten die Italiener ihren Kleinwagen etwas auf.

Zum bekannten 42 kWh-Akku gesellt sich neu eine Version mit 23,8 kWh Kapazität. Fiat propagiert den kleineren Akku für Kunden, die vorwiegend kurze Strecken in einem Umfeld mit gut ausgebauter Ladestruktur zurücklegen. Die Reichweite nach WLTP liegt bei 190 Kilometern. Mit dem großen Akku sind bis zu 322 Kilometer möglich. Neben der Reichweite sinkt mit der neuen Akku-Version auch die Motorleistung – und zwar von 87 auf 70 kW.

Fiat 500 Elektro Leasing ab 115 Euro

Die Angebote beziehen sich auf den Tag der Artikelerstellung: 02.11.2023

Alternativ zum Barkauf oder der Finanzierung gibt es für den Fiat 500 Elektro immer mal wieder attraktive Leasingangebote zu guten Konditionen. Auf der offiziellen Webseite startet die Leasingrate bei 129 Euro monatlich. Doch es gibt auch Alternativen. Zum Beispiel:

ab 115,00 Euro auf null-leasing.com; 95 PS/70 kW; Laufzeit 24 Monate; Fahrleistung: 5.000 km, Bereitstellungszeit: Januar 2024.

ab 119,05 Euro auf leasingmarkt.de; 118 PS/87 kW; Laufzeit 24 Monate; Fahrleistung: 5.000 km, Bereitstellungszeit: Dezember 2023.

ab 139,00 Euro auf leasingtime.de; 118 PS/87 kW; Laufzeit 24 Monate; Fahrleistung: 5.000 km, Bereitstellungszeit: sofort.

Vorsicht bei den Lieferzeiten: Aufgrund der Halbleiter-Krise und des Ukrainekriegs sind diese aktuell recht lang. Gut möglich, dass die Angaben auch nach der Bestellung noch "nach hinten" korrigiert werden. Eine Lösung sind Angebote für sofort verfügbare Neuwagen, die dann preislich jedoch deutlich höher ausfallen. Bei der Suche nach dem besten Angebot lohnt auch der Blick auf zusätzliche Dienstleistungen, die bereits in der Leasingrate enthalten sind. So übernehmen einige Anbieter zum Beispiel die Bereitstellungskosten, die Kfz-Steuer oder bieten eine kostenlose Leasingraten-Versicherung an.

Sie suchen nach weiteren guten Angeboten? Hier gibt es die besten Leasing-Schnäppchen für Elektroautos.