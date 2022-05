Erneut musste ein Autobauer eine Schlappe vor Gericht einstecken, weil er wegen einer IT-Patent-Lizenzverletzung verurteilt wurde. Im aktuellen Fall hatte der japanische Patentverwalter IP Bridge geklagt, dass Ford keine Lizenz für das Patent mit dem kryptischen Namen "Steuerkanalsignalisierung zum Triggern der unabhängigen Übertragung eines Kanalqualitätsindikators" (EP 2294737B1) bezahlt habe, die Technik aber in seinen Fahrzeugen nutze.

Das Patent wurde 2012 von Panasonic veröffentlicht und 2017 an IP Bridge übertragen. Gültig ist es bis 2029 und gilt als essenzieller Bestandteil des 4G- beziehungsweise LTE-Mobilfunkstandards, mit dem Ford, wie auch viele andere Autobauer, ihre Fahrzeuge vernetzen.

Richter ordnet Verschrottung an

Richter Dr. Matthias Zigann ordnete in seinem Urteil (Az. 7 O 9572/21) am 19. Mai die Verschrottung der betroffenen Neuwagen an, die mit dem Ford Pass Connect ausgestattet sind und dass alle Fahrzeuge, die die Technik seit 7. Dezember 2012 nutzen, von Ford zurückgerufen werden müssen. Für Ford würde das ein milliardenschweres Desaster bedeuten.

Allerdings ist das Urteil noch vorläufig und dadurch nicht rechtskräftig. Damit hat Ford noch die Möglichkeit, sich gegen das Urteil zu wehren oder die Lizenzgebühren zu bezahlen. Um die Vorläufigkeit des Urteils aufzuheben, müsste IP Brigde eine Sicherheitsleistung von knapp 227 Millionen Euro hinterlegen und könnte das Urteil damit vorläufig vollstreckbar machen. Sollte Ford nicht bezahlen, ist es aber unwahrscheinlich, dass die Autos komplett vernichtet werden. Eher würde der Autobauer die betroffenen Bauteile aus den Fahrzeugen ausbauen.

Autos ohne E-Call illegal

Verkäuflich wären die Wagen dann aber wohl nicht mehr. Denn seit dem 31. März 2018 ist der E-Call Pflicht in neuen Pkw. Der E-Call ist ein automatisches Notruf-System, dass über Mobilfunkchips Leitstellen und Rettungskräfte bei einem Unfall informiert und unter anderem Daten zum Unfallort, Anzahl der Insassen, Fahrtrichtung, Fahrgestellnummer und Antriebsart des Fahrzeugs übermittelt.

Da die meisten Autobauer diese Technik auch für ihre Connected Dienste und andere, teils verpflichtende Assistenten nutzen (bei Ford als Ford Pass Connect vermarktet), würden die Fahrzeuge ohne die entsprechenden Mobilfunkchips auch nicht mehr ihre Zulassungskriterien erfüllen und wären damit unverkäuflich.

IT-Patentstreitigkeiten häufen sich

Es ist nicht das erste Urteil gegen die Autoindustrie in dieser Art. Auch VW, General Motors und Daimler wurden bereits wegen Lizenzvergehen verurteilt und bezahlten im Nachgang Lizenzgebühren, um den Strafen zu entgehen. Patentexperte Florian Müller sieht hier sogar ein System, dass sich langsam zu etablieren scheint, wie er in seinem Blog schreibt.

Lustige, teils sehr kuriose Patente, die die Autohersteller übrigens selbst eingereicht haben, wie Ford etwa ein Patent für Krach per Fernbedienung, finden Sie oben in der Bilder-Galerie.