Hennessey kündigt jetzt offiziell die offene Variante des Venom F5 an. Der Roadster wird am 9. August 2022 auf der Monterey Car Week präsentiert.

Im Mai 2019 fragte Hennessey seine Fans über Instagram, was sie denn von einer offenen Version des Venom F5 halten würden. Den Kommentaren unter den entsprechenden Fotos (keine realen, sondern am Computer entstandene Bilder) ließ sich schnell entnehmen, dass vonseiten der Fans durchaus Interesse an einem solchen Auto besteht. Im August 2022 macht Hennessey Nägel mit Köpfen, oder besser gesagt ein Hypercar ohne Dach. Mit einem ersten Teaser kündigt der Tuner aus Texas den Venom F5 Roadster an.

Der soll im Rahmen der Monterey Car Week 2022 am 9. August bei der Supercar-Sondershow "The Quail" enthüllt werden. Die Technik wird sich der Venom F5 Roadster mit dem Coupé teilen. Der offene Zweisitzer kommt also mit einem 6,6-Liter-V8-Twin-Turbo, der es auf 1.817 PS und ein maximales Drehmoment von 1.617 Nm bringt.

Die Produktion des Hennessey Venom F5 Coupés war erst im März 2022 angelaufen. Ausverkauft waren alle 24 geplanten Exemplare bereits unmittelbar nach der Präsentation im August 2021, die ebenfalls auf der Monterey Car Week stattfand. Die Texaner wollen mit dem Venom F5 die 500-km/h-Marke reißen. Bei Testfahrten wurden schon knapp 440 km/h geschafft. Der Venom F5 Roadster kommt zwar ohne Dach, dürfte aber beim Preis noch eine Schippe nachlegen. Das Coupé wurde für umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro angeboten.