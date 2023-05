Der koreanische Autobauer Hyundai geht in Indien mit einem weiteren kleinen SUV in die Offensive. Der Hyundai Exter soll auf dem riesigen, aber sehr preissensiblen Markt gegen Modelle wie den Tata Punch oder den Maruti-Suzuki S-Presso antreten.

Noch hat Hyundai lediglich ein Promo-Video (siehe oben) und zwei Front-Bilder des Exter veröffentlicht, hierzu aber bereits eine Reservierungsmöglichkeit für indische Kunden geöffnet. Diese können sich für umgerechnet rund 120 Euro Reservierungsgebühr auf die Interessentenliste setzen lassen. Offenbar hat Hyundai mit dem Exter in Indien ins Schwarze getroffen, denn das Reservierungsportal ist immer wieder wegen Überlastung unerreichbar.

Was wir bislang vom Hyundai Exter genau wissen, sind die Antriebs-Optionen. Es wird einen 1,2-Liter Ottomotor geben, der für Benzin-Bioalkohol-Mischungen bis zu E20 geeignet ist und mit Fünfgang-Schaltgetriebe oder automatisiertem Schaltgetriebe geliefert wird. Außerdem wird es eine Bi-Fuel-Version des 1,2 Liter Motors geben, die neben Benzin auch mit Erdgas betrieben werden kann. Im Hyundai Venue leistet dieser Motor 61 kW/83 PS und erreicht ein maximales Drehmoment von 114 Nm.

Das wird Hyundais kleinster SUV

Zu den Abmessungen gibt es aktuell noch keine Hinweise. Der Exter wird sich aber voraussichtlich noch etwas unterhalb des bisher kleinsten SUV der Marke in Indien, dem Hyundai Venue (siehe Bildergalerie) einsortieren. Bei den Proportionen erinnert der Exter an den Fiat Panda, wir vermuten eine Außenlänge von rund 3,8 Meter.

In Indien ist bereits ein Basispreis für den in fünf Ausstattungslinien verfügbaren Exter im Gespräch, Gerüchten zufolge soll dieser unter 600.000 Rupien liegen, aktuell umgerechnet weniger als 6.700 Euro. Damit würde der Tata Punch (aktuell ab 599.000 Rupien) direkt ins Visier genommen, der ebenfalls mit einem 1,2-Liter-Benziner und optionalem CNG-Bifuel-Motor angeboten wird.

In den nächsten Wochen erwarten wir mehr Infos und Bilder zum neuen Hyundai Exter, der noch in diesem Sommer in den Verkauf starten soll.