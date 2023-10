Jaguar hat sich eindeutig zu einer rein elektrischen Zukunft bekannt. Da ist kein Platz mehr für archaische Sportwagen mit Verbrennerantrieb wie den F-Type. Der fährt jetzt unaufhaltsam seinem Produktionsende entgegen. Auf dem Weg zur Zielgeraden begleitet den Zweitürer die limitierte ZP Edition.

150 absolut, 14 für Deutschland

Von den 150 Exemplaren, die sich auf Coupé und Cabrio verteilen und die 2024 gefertigt werden, kommen nur 14 nach Deutschland. Inspiriert wird die finale Limited Edition vom ebenfalls limitierten Jaguar E-Type E Project ZP Collection von Jaguar Classic.

Alle ZP Edition-Modelle des F-Type tragen den bekannten Fünfliter-Kompressor-V8 mit 575 PS Leistung und 700 Nm Drehmoment in Kombination mit Allradantrieb unter der Haube. Dazu ergänzen die Personalisierungsexperten von SV Bespoke innen wie außen exklusiv gestaltete Details. Die F-Type ZP Edition ist in zwei Farbvarianten erhältlich. Beide erinnern an die ersten E-Type, die kurz nach der Markteinführung des Modells im Jahr 1961 als Project ZP bei Rennen eingesetzt wurden: Die Außenfarbe "Oulton Blue" mit einem zweifarbigen Windsor-Lederinterieur in den Tönen Mars Red und Ebony oder die Lackierung in Crystal Grey mit einem zweifarbigen Windsor-Lederinterieur in Navy Blue und Ebony. Beide Fahrzeuge schmücken an den Türen von Hand lackierte runde Startnummernfelder und Kühlergrilleinfassungen in Porcelain White.

Spezielle ZP-Kennzeichnungen finden sich an den vorderen Kotflügeln, den schwarz lackierten und glanzgedrehten 20-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie an den beleuchteten Einstiegsleisten und der Armaturentafel. Ebenfalls schwarz lackiert präsentieren sich die Bremssättel. Jedes Fahrzeug ist darüber hinaus mit einem SV Bespoke-Emblem mit der Aufschrift "One of 150" versehen.

Marktstart und Preise noch unbekannt

Preise und einen Marktstarttermin nennt Jaguar noch nicht. Eine Hausnummer können aber die entsprechenden Basismodelle liefern. Das 575 PS starke Coupé kostet wenigstens 134.300 Euro, das entsprechende Cabrio ist noch ab 141.800 Euro zu haben. Die finalen Sondermodelle dürften spürbar darüber angesiedelt sein.