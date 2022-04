Der Kia Telluride erhält zur Lebensmitte eine Überarbeitung. Neben einem aufgefrischten Look solles auch eine modernisierte Ausstattung geben.

Der Telluride ist das größte SUV-Modell, das die Koreaner auf dem amerikanischen Markt anbieten. Der gut fünf Meter lange Telluride bietet drei Sitzreihen und ist als Sieben- und Achtsitzer zu haben. Vorgestellt wurde der SUV 2019, für das Modelljahr 2023 bringen die Koreaner ein Facelift an den Start. Das wird auf der New York Auto Show am 13. April 2022 enthüllt.

Bislang gibt es zum neuen Telluride nur zwei Teaserbilder und eine sehr dünne Informationslage. Kia kündigt an, dass die Modellpflege neue Designmerkmale außen sowie eine erweiterte Ausstattung innen mit bringen wird. Zudem wird das Modellangebot um eine neue offroadorientiertere X-Pro-Version erweitert.

Nasen-Op und Widescreen im Cockpit

Erkennen lässt sich auf dem Teaser eine neu gezeichnete Front mit einem stärker ausgeprägten Tiger-Nose-Kühlergrill, der von neu gezeichneten LED-Scheinwerfern flankiert wird. Ebenfalls modifiziert zeigt sich die Frontschürze die mit einem eingesetzten Unterfahrschutzelement und neu positionierten Nebelscheinwerfern arbeitet. Zudem scheint sich die Dachreling künftig höher zu erheben, was das Andocken von Zubehörteilen erleichtern dürfte.

Deutlich weiter gehen die Veränderungen im Cockpit. Hier fasst ein neuer großer und breiter Displayverbund die bisher getrennten Baugruppen Kombiinstrument und Touchscreen zusammen. Flankierend werden die mittleren Lüftungsdüsen neu gestaltet. Weitere Veränderungen lassen sich aus dem ersten Bild nicht ablesen.

Auf der Antriebsseite dürfte es beim bekannten 3,8-Liter-V6-Sauger mit 295 PS in Kombination mit einer Achtgangautomatik bleiben. Bisher kommt der Telluride serienmäßig mit Vorderradantrieb und nur gegen Aufpreis mit vier angetriebenen Rädern.