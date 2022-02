MC steht bei den Italienern für Maserati Corse – also die Rennsportabteilung. Die ehrt Maserati mit der MC Edition, die ausschließlich für die mit V8-Motoren bestückten Modelle im Portfolio angeboten wird. Sprich als MC Edition kommen der Ghibli, der Levante und der Quattroporte.

Gelb oder blau

Die Modelle der Sonderedition sind in zwei exklusiven Farben erhältlich: Giallo Corse und Blu Vittoria. Gelb und Blau sind die Farben von Modena, der Heimat von Maserati. Giallo Corse ist eine Dreischichtlackierung mit blauem Glimmer, die das Licht auf höchst raffinierte Weise bricht. Das sorgt für einen extrem sportlichen Look. Umgekehrt ist – extrem tiefgehend, wirkungsvoll und mit besonderer Ausstrahlung.

Um das Äußere zu vervollständigen, weist die MC Edition verschiedene Karosseriedetails auf, die in Piano Black lackiert sind. Dazu spendiert Maserati ein spezifisches Emblem auf dem hinteren Kotflügel und an der B-Säule. Die Levante MC Edition rollt auf 22 Zoll großen Rädern, die Ghibli MC Edition und die Quattroporte MC Edition zeigt sich mit 21 Zoll großen Leichtmetallfelgen ausgerüstet. Die Felgen treten jeweils in einem glänzend schwarze Finish an, dahinter tragen die Bremssättel blauen Lack.

Verbindungen zum Rennsport attestieren im Innenraum Elemente aus blauem Carbon, schwarze Ledersitze mit gelben und blauen Kontrastnähten, MC Edition-Logos auf den Kopfstützen sowie eine Editionsplakette auf der Mittelkonsole. Abgerundet wird die Ausstattung der MC Edition-Modelle durch ein elektrisches Glasschiebedach, ein Surround-Soundsystem von Bowers & Wilkins und ein Fahrerassistenzpaket.

Zu haben sind die Sondermodelle ab Februar 2022. Preise nennt Maserati noch nicht.