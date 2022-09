Der chinesische SAIC-Konzern (Shanghai Automotive Industry Corporation) ist bei uns nicht nur mit MG aktiv, sondern auch mit Nutzfahrzeugen von Maxus. Beide Marken bieten fast ausnahmslos Elektroautos an. Die Messe IAA Transportation in Hannover (20. Bis 25. September 2022) nutzt Maxus zur Premiere von drei neuen Modellen. Sie sollen in Kürze das aktuelle Modellprogramm, das aus den Transportern eDeliver 3 und Deliver 9/ eDeliver 9 besteht, erweitern.

Mit dem siebensitzigen Van sollen Firmen im Personentransportgewerbe angesprochen werden. Aber auch Familien dürften zur Probefahrt beim Händler vorstellig werden. Der mit einer Länge von 5,27 Metern nicht gerade parkplatzfreundliche MIFA 9 hat einen 180 kW (245 PS) starken Elektroantrieb mit 350 Nm Drehmoment an Bord. Ein 90 kWh großer Akku soll für eine Normreichweite von 440 Kilometern sorgen.

Der Name des MIFA 9 ist eine Abküzung für "Maximum, Intelligent, Friendly and Artistic". Was die Ziffer 9 bedeutet, ist unklar. Vielleicht gibt es das Auto in Asien auch als Neunsitzer? Die Version, die Maxus auf der Messe zeigt, hat luxuriöse Einzelsitze für zwei Mitfahrer in der zweiten Reihe und eine Dreierbank dahinter. Insgesamt finden sieben Personen Platz.

Doppelkabine mit 925 kg Nutzlast

Zweite Neuheit ist der elektrisch angetriebene Pick-up Maxus T90 EV. Er kommt serienmäßig mit Doppelkabine vor einer 1,49 Meter langen und 1,51 Meter breiten Ladefläche. 925 Kilogramm Nutzlast sollen hier geschultert werden können, zur Anhängelast gibt es noch keine Angaben. Ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor mit 310 Nm Drehmoment treibt die Hinterräder an. Strom kommt aus dem 89 kWh großen Akku, der eine Normreichweite von 330 Kilometern ermöglichen soll.

Mit dem schlicht und einfach "Electric Light Truck" (elektrischer Leicht-Lastkraftwagen) genannten Lkw der 7,5-Tonnen-Klasse will Maxus Kunden ansprechen, die im urbanen Verteilerverkehr auf der ersten und letzten Meile unterwegs sind.

Der 128 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Akku des Nutzfahrzeugs soll eine Reichweite von 210 Kilometern ermöglichen, im City-Modus der Normmessung gar 412 Kilometer. Spätestens dann fließt Strom über den CCS-Anschluss am Schnelllader, so mit 100 kW Ladeleistung der Akku in etwa 90 Minuten wieder gefüllt sein soll. Wechselstrom fließt langsamer, an der 22-kW-Wallbox oder einer entsprechenden Ladesäule steht der Lkw elf Stunden, um wieder voll einsatzbereit zu sein.

Breiteres Modellprogramm

Die Ausweitung der Modellpalette ist Teil der Strategie für Maxus in Europa. "Wie unser ständig wachsendes Angebot an Elektrofahrzeugen zeigt, geht die Marke Maxus über leichte Nutzfahrzeuge hinaus", erklärt Jack Zhu, General Manager von SAIC für Europa. "Unser langfristiges Ziel ist es, bei Pkw und Lkw genauso relevant zu sein, wie wir es jetzt für den LCV-Markt (Light Commercial Vehicles, leichte Nutzfahrzeuge, Amn. d. V.) sind. Um dies zu erreichen, werden wir weiterhin in Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie in Design erheblich investieren."

Wann genau die drei neuen Maxus-Modelle in Deutschland auf den Markt kommen und was sie kosten werden, ist aktuell noch nicht bekannt.