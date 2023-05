Mercedes ist weiterhin bestrebt, seine Submarke Maybach exklusiver als bisher aufzustellen. Zu diesem Zweck führen die Schwaben in Kürze ein exklusives Ausstattungspaket namens "Night Series" ein, das für die Maybach S-Klasse, den GLS und den neuen EQS SUV erhältlich sein wird.

Maybach S-Klasse Night Series

Den in Kürze bestellbaren Night-Series-Anfang macht die erstgenannte Oberklasse-Limousine, für die Mercedes eine exklusive Zweifarblackierung in der Kombination Onyxschwarz/Mojavesilber auflegt. Wer möchte, kann die S-Klasse aber auch in diversen Grau-, Schwarz- und Weißtönen einkleiden lassen. Hinzu kommen Details wie Roségold in den Scheinwerfern und dunkle Chromelemente an der Karosserie. Die beiden Endrohrblenden der Abgasanlage tragen ebenfalls dunkles Chrom sowie Schwarz.

An Bord seiner Night-Series-S-Klasse lässt Mercedes-Maybach die Wahl zwischen zwei Interieur-Welten. Beim Zusammenspiel aus Schwarz und Black-Pearl-Nappaleder integrieren die Designer einen Perlmutteffekt sowie goldgraue, glänzende Paspeln, die als Extranähte weitere Akzente im Innenraum setzen. Als Alternative steht die Kombination Tiefweiß/Schwarz aus dem Manufaktur-Programm zur Verfügung. Ins Infotainment-System wird eine neue, exklusiv den Night-Series-Modellen vorbehaltene Startsequenz integriert; sie ist also ebenso in den entsprechenden GLS- und EQS-SUV-Versionen zu sehen.

Maybach GLS Night Series

Etwas länger müssen Kundinnen und Kunden warten, die den Mercedes-Maybach GLS mit dem Night-Series-Paket vereinen wollen; für dieses Modell steht es erst ab Anfang 2024 zur Verfügung. Dunkle Chromelemente finden sich hier vornehmlich an den Flanken und an der Front; in diesem Bereich in Form des aufrecht stehenden Mercedes-Sterns auf der Motorhaube und des Kühlergrills sowie der Zierteile und des Maybach-Logos als Muster im seitlichen Lufteinlass. Die Scheinwerfer mit Roségold bekommt auch er, zudem weist er dunkel eloxierte, ausfahrbare Trittbretter mit Maybach auf. Für den Extra-Showeffekt zeigen die 23-Zoll-Räder – wie auch die Rundlinge der beiden anderen Night-Seris-Modelle – zahlreiche kleine Maybach-Embleme.

Wie bei der S-Klasse stehen beim Mercedes-Maybach GLS Night Series verschiedene Zweifarb-Outfits außen (Weiß/Obsidianschwarz oder Obsidianschwarz/Mojavesilber) und innen (Schwarz/Black-Pearl-Nappaleder oder Kristallweiß mit Black-Pearl-Akzenten) zur Verfügung. Ein Fischgrat-Dekor und silberne Lisenen-Verzierungen runden das Interieur ab.

Maybach EQS SUV Night Series

Diese gibt es ebenfalls im neuen Mercedes-Maybach EQS SUV (siehe Video nach dem ersten Absatz), der wohl auch Anfang 2024 in Deutschland auf den Markt kommt und von Beginn an in der Night-Series-Variante erhältlich ist. Darüber hinaus sind auch im Elektro-SUV verschiedene Schwarztöne sowie wahlweise eine kristallweiße Farbgebung angesagt. Als Besonderheit verfügt er über pflanzlich gegerbtes Nappaleder und Teppiche aus dem Stoff Econyl, der aus Meeres- und Deponieabfällen erschaffen wird.

Der Elektro-SUV weist die von den anderen Night-Series-Modellen bekannten Farbcodes auf: dunkles Chrom an der Front, Roségold in den Scheinwerfern und schwarz veredelte Trittbretter mit Maybach-Logo. Die Seitenscheiben tragen Einfassungen aus glänzendem Schwarz, während ein Heck- und Dachspoiler etwas Dynamik ins Erscheinungsbild integrieren sollen. Neben der obligatorischen Farbkombination Obsidianschwarz/Mojavesilber lässt sich der erstgenannte Ton mit der Lackierung Diamantweiß bright aus dem Manufaktur-Programm vereinen.

Die Preise seiner neuen Night-Series-Pakete beziffert Mercedes-Maybach bislang nicht. Fest steht dagegen, dass sich die Autos um passende Mode-Accessoires wie Taschen, Sneakers und Brillen ergänzen lassen, die vom eigens aufgelegten Partner-Label Maybach Icons of Luxury ins Programm genommen werden.