Der Ford Fiesta läuft inklusive des ST-Modelles zum Ende Juni 2023 im Werk Köln aus. Bis zu diesem Zeitpunkt fertigt Ford nur noch den Fünftürer. Bestellte Modelle sind bereits gefertigt und an die Kunden ausgeliefert. Die Bestellungen für das Modell sind noch bis zur "Erfüllung des Produktionsvolumens", so Ford, weiterhin offen.

Neben der Einstellung des Ford Fiesta endet in Köln auch die Produktion von Verbrennungsmotoren. Der 1,0-Liter-Benziner, der in Ford für andere Standorte vom Band rollt, fertigt künftig das Motorenwerk Craiova in Rumänien.

S-Max und Galaxy auch am Ende

Der neuen Elektrostrategie fallen auch die beiden Vans S-Max und Galaxy zum Opfer. Hier endet die Produktion im spanischen Valencia im Frühjahr 2023. Die Oderbücher sind für beide Modell bereits geschlossen, die bestellten Fahrzeuge reichen nach Angaben von Ford bis zum Produktionsende. Das Aus für die Vans begründet Ford auch mit einer sich veränderten Kundennachfrage. 2021 wurden in Europa 4.700 Galaxy und 7.400 S-Max abgesetzt. Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Deutschland noch 1.345 S-Max und 804 Galaxy zugelassen. Das Segment der Vans ist hierzulande auf einem absteigenden Ast, nur noch zehn Modelle sind gelistet – Marktführer ist die V-Klasse von Mercedes.

Auch der Fiesta hatte zuletzt in Deutschland einen schweren Stand. 6.716 Modelle wurden im ersten Halbjahr 2022 noch abgesetzt, der Opel Corsa steht da mit rund 24.000 Modellen an der Spitze. Die erste Generation des Fiesta wurde 1976 eingeführt, zirka 18,2 Millionen Modelle weltweit in 13 Ländern gebaut.

Und wie geht es nun mit Ford weiter?

Bis 2024 legen die Kölner drei Elektro-Pkw und vier neue rein elektrische Nutzfahrzeuge auf. Bis 2026 sollen mehr als 600.000 Elektrofahrzeuge in Europa abgesetzt werden. Puma und Kuga sowie der Kuga PHEV bleiben im Programm. Die elektrische Puma-Version steht für 2024 an. Ab 2030 gibt es bei Ford dann nur noch Elektro-Autos im Programm.