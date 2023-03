Es kommt wieder etwas Leben in den Elektroauto-Markt. Nach den nur noch rund 18.000 Neuzulassungen im Januar sah es im abgelaufenen Februar versöhnlicher aus. Mit 32.475 Einheiten konnten die Stromer nicht nur im Vergleich zum Vormonat, sondern auch zum Vorjahresmonat gewinnen (+14,7%), im Februar 2021 kamen 28.306 E-Autos erstmals zu den Zulassungsstellen. Insgesamt gab es im Februar 200.512 Pkw-Neuzulassungen, ein Zuwachs gegenüber dem Vergleichsmonat von +3,2 Prozent. Die E-Autos erreichen damit einen Marktanteil von 14,1 Prozent der gesamten Neuwagen-Zulassungen.

Elektroauto Neuzulassungen Februar 2023

Einmal mehr muss sich die versammelte deutsche Autoindustrie von Tesla vorführen lassen. 6.442 Model Y" itemprop="name" />Model Y lieferte die Musk-Company im Februar in Deutschland aus und sattelte als Sahnehäubchen noch 1.239 Model 3" itemprop="name" />Model 3 drauf. Da können VW, Audi und Co. nur von hinten winken. Das Duo VW ID.4 und ID.5 schafft noch nicht einmal ein Drittel der Model-Y-Zulassungen, das ist mehr als ein Klassenunterschied.

In Februar gibt es im oberen Tabellendrittel weitere Verschiebungen. Nach einem kurzen Durchhänger im Januar meldet sich der Fiat 500 E wieder mit vierstelligen Zulassungszahlen zurück zum Dienst, das gilt genauso für den Mini Cooper SE. Dafür gönnt sich der Porsche Taycan eine Pause und verabschiedet sich ins Mittelfeld. Ganz neu und gleich vorne dabei ist der Hyundai Ioniq 6, die koreanische E-Limousine kann sich damit vor viele der angesagten Elektro-SUV setzen.

Ebenfalls neu in der Tabelle ist der Ora Funky Cat. Der gar nicht einmal so günstige China-Stromer im Retro-Design trägt sich mit schüchternen fünf Erstzulassungen in die Tabelle ein, da ist noch Luft nach oben zu den vom neuen Importeur angekündigten 6.000 Einheiten in diesem Jahr. Ansonsten herrscht in Sachen E-Autos aus China noch weitgehend Funkstille, Nio und BYD haben ebenfalls nur einstellige Ergebnisse zu vermelden. Lediglich MG Roewe mischt inzwischen recht ansehnlich mit, insgesamt 988 Fahrzeuge der Modelle 4, 5 und Marvel wurden im Februar erstmals zugelassen.

Noch ein Blick auf die meistverkauften Marken, die sich im Februar auch mit den meistverkauften Modellen decken: Tesla verzeichnet insgesamt 7.711Neuzulassungen, VW auf dem zweiten Platz konnte über alle Modellreihen hinweg 4.440 Elektroautos absetzen. Der dritte Platz im Februar 2023 geht an Audi, wo sich drei elektrische Modellreihen zu insgesamt 2.706 Neuzulassungen summieren.

Die Top 50 der meistverkauften Elektroautos in Deutschland zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie. Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasing-Schnäppchen auf.