Der Aufwärtstrend auf dem deutschen Automarkt hält auch im Mai 2023 weiter an. Mit 246.966 neu zugelassenen Personenkraftwagen liegt der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat bei 19,2 Prozent. Auch mit Blick auf alle neu zugelassenen Kfz zeigt sich ein positives Bild. Hier meldet das Kraftfahrt-Bundesamt ( KBA) 307.475 Einheiten und ein Plus von 17,7 Prozent. Positiv wirken sich vor allem die gewerblichen Neuzulassungen aus, die im Mai um 28,7 Prozent zulegen und insgesamt 68,5 Prozent der Pkw-Neuzulassungen ausmachen.

"Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!"

Der anhaltende Aufschwung sorgt gleichzeitig für eine erfreuliche Fünf-Monats-Bilanz. Insgesamt wurden bis zum Mai 1.391.648 Kraftfahrzeuge erstmals in den Verkehr gebracht (+ 10,6 %). Bei den Pkw verzeichnet das KBA 1.116.731 Neuzulassungen nach fünf Monaten (+ 10,2 %).

E-Auto-Nachfrage weiter hoch

Bei den deutschen Kunden sind Elektroautos weiter schwer gefragt. Sie erreichen im Mai ein Plus von 46,6 Prozent. Ihr Anteil an den Neuzulassungen liegt bei 17,3 Prozent. Damit liegen die Stromer fast auf dem Niveau von Dieselautos, die im Mai um 3,6 Prozent zulegen können und einen Anteil von 17,6 Prozent erreichen. Absolut dominant bleiben aber weiter die Benziner. Ihr Anteil liegt bei einem Zuwachs um 17,6 Prozent bei 35,5 Prozent, gefolgt von den Hybriden (29,0 %/+18,1 %), darunter Plug-in-Hybride (5,6 %/-40,5 %). Weiter tief in der Nische bleiben Gas-Modelle. Flüssig- und erdgasbetriebene Pkw erreichen zusammen einen Anteil von 0,5 Prozent, wobei die Anzahl der Flüssiggasfahrzeuge um 88,7 Prozent und die der Erdgasfahrzeuge um 4,8 Prozent stieg.

Die wichtigsten Details der Neuzulassungen Mai 2023:

Anteil Benziner: 35,5 % (+ 17,6 %)

Anteil Diesel: 17,6 % (+ 3,6 %)

Anteil Elektro: 17,3 % (+ 46,6 %)

Anteil Flüssiggas-Fahrzeuge: 0,4 % (+ 88,7 %)

Anteil Erdgas-Fahrzeuge: 0,1 % (4,8 %)

CO₂-Ausstoß: 120,0 g/km nach WLTP (- 0,2 %)

Ein Drittel kauft SUV

Stark gefragt sind nicht nur Elektroautos, sondern auch weiter SUVs – vermutlich sogar genau in dieser Kombination. Die SUVs legten im Mai 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat um 26,9 Prozent zu. Mit einem Anteil von 29,7 Prozent waren sie das stärkste Segment. Erster Verfolger ist die Kompaktklasse, deren Anteil nach einem Zuwachs von 16,9 Prozent immerhin 15,2 Prozent ausmacht. Die Mittelklasse legt um 62,6 Prozent zu und erreicht einen Anteil von 12,1 Prozent. Zweistellige Anteile stehen auch für die Kleinwagen (11,1 %/-7,1 %) und die Geländewagen (10,8 %/+18,6 %) zu Buche. Ebenfalls zweistellig, aber im Minus, stehen die Mini-Vans (-14,6 %/0,7 %) und die Minis (-13,6 %/4,2 %). Die Obere Mittelklasse (1,1 %) erreichte mit einem Zuwachs um 63,6 Prozent die deutlichste Steigerung. Die Wohnmobile liegen um 3,0 Prozent hinter dem Ergebnis des Vorjahresmonats zurück, ihr Anteil beträgt 3,4 Prozent.

Tesla mit 1.700-Prozent-Plus

Profitieren vom anhaltenden Aufschwung bei den Neuzulassungen können mehr als die Hälfte aller Marken; einige davon beim Vorjahresvergleich von Januar bis Mai sogar im dreistelligen Bereich. Den Vogel in der Monatsstatistik schießt allerdings Tesla ab. Gegenüber dem Mai 2022 legen die Amerikaner um wahnwitzige 1.696,9 Prozent zu. Das Fünf-Monats-Plus liegt bei 84,6 Prozent. Auch nicht schlecht, aber im Wettbewerbsumfeld nicht mehr überragend. Alle Einzelergebnisse der Marken sehen Sie in der Fotoshow.

Gebrauchtmarkt weiter schwach

Von solchen Zuwächsen kann der Gebrauchtmarkt nur träumen. Im Mai wechseln insgesamt 605.386 Kraftfahrzeuge den Halter (+ 2,0 %), bei den Pkw verzeichnet das KBA im Mai 505.668 Umschreibungen (+ 3,8 %). Ähnlich sehen die Zahlen in der Bilanz nach fünf Monaten aus. 2.893.626 Kfz sind in neue Hände übergegangen (+ 1,4 %), bei den Pkw wurden in 2.469.062 Papieren neue Halter eingetragen (+ 2,8 %).