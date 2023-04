Im Berichtsmonat März 2023 zeigte sich in zwei Segmenten ein Wechsel des zulassungsstärksten Modells. Im Segment der SUV war der VW T-Roc das meist zugelassene Modell, bei den Großraum-Vans erreichte die Mercedes V-Klasse die meisten Neuzulassungen. In allen weiteren Segmenten blieb es bei den Spitzen-Modellen des Vormonats. Hier die Details.

Im Segment der Minis führt der Fiat 500 mit 4.384 Zulassungen, was einem Anteil von 35,3 Prozent entspricht. Im Vergleich zum März 2022 ist eine Veränderung von 1,5 Prozent zu verzeichnen. Mit insgesamt 1.495 Zulassungen hat der Smart Fortwo den zweiten Platz erobert und kann sich über einen Marktanteil von 12,0 Prozent freuen. Im Vergleich zum März 2022 konnte der Smart Fortwo sogar um ganze 58,2 Prozent zulegen und somit seine Position im Markt weiter stärken. Doch auch der Hyundai i10 hat sich in diesem Segment behauptet und belegt mit 1.475 Zulassungen den dritten Platz. Mit einem Marktanteil von 11,9 Prozent konnte er im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozentpunkte zulegen.

Opel holt sich Kleinwagen-Krone

In der Kategorie der Kleinwagen rangiert der Opel Corsa mit 5.123 Zulassungen auf dem ersten Platz (15,5 % Marktanteil) – zum März 2022 konnte Opel die Zulassungen um 64,6 Prozent steigern. Die zweitplatzierte Modellreihe in der Kategorie der Kleinwagen ist der Mini mit 5.113 Neuzulassungen. Der Marktanteil beträgt hier ebenfalls 15,5 Prozent und die Veränderung im Vergleich zum März 2022 liegt bei 34,0 Prozent. Der VW Polo holt sich mit 3.109 Zulassungen den dritten Platz in diesem Segment. Sein Marktanteil liegt bei 9,4 Prozent, die Veränderung zum Vorjahresmonat 2022 bei 67,5 Prozent.

In der Kompaktklasse gibt es eine klare Führung: Der VW Golf hat im März 2022 mit 7.253 Zulassungen die Nase vorn. Das entspricht einem Anteil von 16,2 Prozent. Zwar musste die Golf-Reihe im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang von -4,1 Prozent hinnehmen, doch das ändert nichts an ihrer Spitzenposition. Auf dem zweiten Platz folgt der Škoda Octavia mit 4.970 Zulassungen und einem Anteil von 11,1 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Veränderung im Vergleich zum Vormonat: Hier konnte die Octavia-Reihe einen Anstieg von 323,7 Prozent verzeichnen.

Dritter im Bunde ist der Audi A3 mit 3.208 Zulassungen. Mit einem Anteil von 7,2 Prozent muss sich der Ingolstädter mit dem Bronze-Platz begnügen, auch, weil das Modell einen Rückgang von 16,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat hinnehmen musste.

C-Klasse noch Premium?

Die Mittelklasse ist hart umkämpft und die Konkurrenz ist groß. Mit 4.583 Zulassungen führt die C-Klasse von Mercedes das Feld an und kann sich über einen Anteil von 15,0 Prozent freuen. Im Vergleich zum März 2022 konnte die C-Klasse ihre Verkaufszahlen um 38,5 Prozent steigern. Auf dem zweiten Rang liegt der Audi A4 mit 4.328 Zulassungen und kommt auf einen Anteil von 14,2 Prozent. Im Vergleich zum März 2022 konnte der A4 seine Verkaufszahlen um 30,6 Prozent steigern. Der dritte Platz geht an den VW Passat. Mit 4.041 Zulassungen hat er einen Anteil von 13,2 Prozent. Zum März 2022 konnte das Modell seine Verkaufszahlen um 10,7 Prozent steigern.

In der Oberen Mittelklasse führt der Audi A6 mit 3.312 Zulassungen im März 2023. Dies entspricht einem Anteil von 38,9 Prozent und einer Veränderung von 21,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Platz zwei folgt der BMW 5er mit 2.541 Zulassungen, einem Anteil von 29,9 Prozent und einer Veränderung von 18,8 Prozent. Die Mercedes E-Klasse belegt mit 2.300 Zulassungen den dritten Platz. Der Anteil beträgt hier 27,0 Prozent, jedoch verzeichnet das Modell eine Veränderung von minus 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wer ist SUV-König?

Im März 2023 konnte die Mercedes S-Klasse ihre Position in der Oberklasse erfolgreich behaupten und führt mit 945 Zulassungen. Mit einem Anteil von 31,0 Prozent ist sie unangefochtener Spitzenreiter und konnte im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Veränderung von 25,0 Prozent verzeichnen. Auf dem zweiten Platz folgt der Porsche Taycan mit 288 Zulassungen und einem Anteil von 9,5 Prozent. Allerdings muss das Modell einen Rückgang von -16,3 Prozent hinnehmen. Den dritten Platz belegt der BMW 7er mit 281 Zulassungen und einem Anteil von 9,2 Prozent. Der Zulassungsrückgang zum März 2022 beträgt -20,6 Prozent.

Das SUV-Segment boomt weiterhin. Insgesamt 83.495 zugelassene Fahrzeuge und ein Anteil von 23,1 Prozent sprechen eine eindeutige Sprache. Es führt: Der VW T-Roc mit 7.524 Zulassungen. Sein Marktanteil beträgt hier 9,0 Prozent – die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr liegt bei 125,9 Prozent. Auf Platz zwei folgt der Model Y" itemprop="name" />Tesla Model Y mit 5.701 Zulassungen und einem Anteil von 6,8 Prozent. Das Modell verzeichnet eine Veränderung von 125,4 Prozent. Der Mercedes GLC belegt mit 3.855 Zulassungen den dritten Platz (Marktanteil: 4,6 Prozent; Veränderung zum Vorjahr 37,4 Prozent).

Im Geländewagen-Segment steht der VW Tiguan mit 6.010 Zulassungen auf dem ersten Platz. Der Anteil beträgt hier 18,8 Prozent und die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr liegt bei 14,4 Prozent. Auf Platz zwei folgt der Audi Q3 mit 3.236 Zulassungen und einem Anteil von 10,1 Prozent. Das Modell verzeichnet eine Veränderung von 37,4 Prozent. Der Audi Q5 belegt mit 2.911 Zulassungen Rang drei. Sein Marktanteil: 9,1 Prozent; die Veränderung im Vergleich zum März 2022 liegt bei 50,4 Prozent.

Porsche 911 weit vor der Konkurrenz

Im März 2023 konnte der Porsche 911 erneut seine Spitzenposition im Sportwagen-Segment behaupten. Mit 1.190 Zulassungen und einem Anteil von 31,7 Prozent lässt er die Konkurrenz hinter sich. Doch auch der BMW Z4 kann sich mit 536 Zulassungen und einem Anteil von 14,3 Prozent sehen lassen. Eine Veränderung von 15,0 Prozent zeigt, dass das Modell Fans gewonnen hat. Auf dem dritten Platz landet der Mercedes SL mit 373 Zulassungen und einem Anteil von 9,9 Prozent. Zum März 2022 gab es indes keine Veränderung.

Im Berichtmonat haben die Mini-Vans von Mercedes B-Klasse, Peugeot 3008 und Kia Soul die Zulassungsstatistik angeführt. Dabei hat die B-Klasse mit 1.305 Zulassungen die höchste Anzahl erreicht und macht 58,3 Prozent des Segments aus. Mit einer Veränderung von 37,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat hat das Modell einen deutlichen Sprung gemacht. Der Peugeot 3008 folgt mit 710 Zulassungen und einem Anteil von 31,7 Prozent, allerdings ist hier ein Rückgang von -11,8 Prozent zu verzeichnen. Der Kia Soul belegt mit 44 Zulassungen und einem Anteil von 2,0 Prozent den dritten Platz. Leider musste das Modell im Vergleich zum März 2022 einen starken Rückgang von -69,7 Prozent hinnehmen.

Utilities: VW, VW und Citroen

In dem Segment der Großraum-Vans führen die Modelle Mercedes V-Klasse, VW Touran und Dacia Jogger die Zulassungsstatistik im März 2023 an. Die V-Klasse weist dabei mit 1.520 Zulassungen die höchste Anzahl auf und kommt auf einen Marktanteil in diesem Segment von 29,7 Prozent. Der Touran folgt mit 1.326 Zulassungen (25,9 Prozent Anteil und 19,4 Prozent Steigerung), Platz drei geht an den Dacia Jogger mit 1.205 Neuzulassungen. Sein Marktanteil von 23,5 Prozent kommt durch den starken Anstieg von 84,8 Prozent zustande.

Bei den Utilities erreicht der VW Transporter mit 2.135 Zulassungen die höchste Anzahl und macht somit einen Anteil von 18,4 Prozent in dem Segment aus. Trotz eines Rückgangs von -24,1 Prozent zum März 2022 es das beliebteste Modell in dieser Kategorie. Der VW Caddy folgt mit 1.641 Zulassungen (14,1 Prozent) gefolgt vom Citroën Berlingo mit 1.191 Zulassungen und einem Anteil von 10,2 Prozent.

Bei den Wohnmobilen stehen Fiat Ducato, Citroën Jumper und der VW Transporter ganz oben in der Zulassungsstatistik. Auf Platz eins mit 2.747 Neuzulassungen rangiert der Fiat, gefolgt vom Jumper mit 1.325 Zulassungen und dem VW mit 1.307 Zulassungen.