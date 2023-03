Singapur, Madrid, Mailand, Stockholm, um nur einige zu nennen: Immer mehr Städte führen Mautgebühren für Fahrerinnen und Fahrer ein, die mit ihren Autos ins Zentrum fahren wollen. Das bei uns wohl bekannteste Beispiel ist London, wo die Stauabgabe ("Congestion Charge") 2019 um eine Abgasgebühr ergänzt wurde. Im selben Jahr wurde auch für New York eine solche City-Maut beschlossen, um die Luftqualität in der Stadt zu verbessern und deren CO₂-Belastung zu verringern. Doch aufgrund einiger politischer Scharmützel der Trump-Regierung verzögerte sich deren Einführung.

US-Medienberichten zufolge soll die Gebühr innerhalb des nächsten Jahres endgültig eingeführt werden. Indem der offiziell "Central Business District Tolling Program" genannte Plan die Umweltverträglichkeitsprüfung der Metropolitan Transportation Authority (MTA; die Verkehrsgesellschaft des US-Bundesstaates New York) durchlaufen hat, hat er eine entscheidende Hürde genommen. Sobald der Segen der Bundes-Verkehrsbehörde Federal Highway Administration (FHWA) erteilt wird, was noch im Frühjahr 2023 geschehen soll, kann das Mautsystem grundsätzlich eingeführt werden.

Für Pkw zwischen neun und 23 Dollar

Demnach soll die Mautgebühr für eine Pkw-Fahrt in den auf einer Insel gelegenen Stadtteil Manhattan zwischen neun und 23 Dollar (aktuell umgerechnet 8,46 bis 21,63 Euro) kosten. Für Pick-ups, Lieferwagen und Lkw sollen zwischen zwölf und 82 Dollar (11,28 bis 77,11 Euro) fällig werden. Die genaue Gebührenhöhe soll sich danach richten, wie groß und schwer das jeweilige Auto ist, welche Umweltstandards es erfüllt und zu welcher Tageszeit die Fahrt unternommen wird. Zu Stoßzeiten soll die Straßennutzungsgebühr deutlich höher ausfallen als zu Randzeiten.

Streit entzündet sich noch daran, wer von der Gebühr ausgenommen werden soll. Fahrzeuge, die eine behinderte Person befördern, sollen ebenso befreit werden wie Rettungs- und andere Einsatzfahrzeuge. Menschen, die innerhalb der Mautzone wohnen und weniger als 60.000 Dollar (etwa 56.400 Euro) im Jahr verdienen, sollen einen Nachlass erhalten. Dasselbe fordern die Einwohner von New Jersey und Staten Island, da sie bereits Mautgebühren für die Brücken und Tunnel entrichten, die ins Stadtzentrum New Yorks führen.

Interessengruppen fordern Ausnahmen

Auch Taxifahrerinnen und Taxifahrer, Ladenbetreiberinnen und -betreiber sowie Polizistinnen und Polizisten des NYPD, die in Manhattans Polizeiwachen Dienst schieben, fordern für sich Ausnahmeregelungen. Hinzu kommen Ride-Hailing-Fahrdienste wie Uber und Co. Einige dieser Interessengruppen haben angekündigt, die Einführung der New Yorker City-Maut über die bundespolitischen Instanzen der USA verhindern zu wollen. Allerdings ist fraglich, wie erfolgversprechend das ist, zumal die aktuelle US-Regierung dem New Yorker Vorhaben deutlich positiver gegenüberstehen dürfte als die Trump-Administration.

Schätzungen von 2019 zufolge soll die City-Maut jährlich mindestens eine Milliarde Dollar (ungefähr 940 Milionen Euro) in New Yorks stets leere Kassen spülen. Das Geld soll vor allem dafür verwendet werden, die chronisch malade U-Bahn zu sanieren und die Verkehrs-Infrastruktur zu modernisieren. Die New Yorker City-Maut soll automatisch über ein elektronisches System bezahlt werden, das jenem für die gebührenpflichtigen Brücken und Tunnel ähnlich ist.

Uber betreibt teure Lobbyarbeit pro City-Maut

Interessant in diesem Zusammenhang: Uber gilt als einer der größten Unterstützer der New Yorker City-Maut. Laut "Financial Times" soll der US-Fahrdienstvermittler bis 2019 bereits etwa zwei Millionen Dollar (fast 1,9 Millionen Euro) für die entsprechende Lobbyarbeit aufgewendet haben. Das mutet anfangs eigenartig an, schließlich müssten auch Uber-Fahrer die Maut bezahlen, sobald sie nach Manhattan fahren. Andererseits hofft das Unternehmen, dass möglichst viele Menschen aufgrund der Straßengebühr ihr eigenes Auto stehen lassen und stattdessen Uber für ihre Tour nach Manhattan nutzen.

