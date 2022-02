Im Sommer 2021 hatte Nissan nach beachtlichen 17 Jahren Bauzeit des Vorgängermodells die neue Generation des Pick-up Frontier vorgestellt. Als klassischer Midsize-Pick-up ist der Frontier vergleichbar mit dem bei uns angebotenen Navara.

Auf der Chicago Auto Show vom 12. bis 21. Februar zeigt Nissan USA jetzt drei Concept-Cars des neuen Kleinlasters. Zwei davon rezitieren Klassiker aus dem Pick-up-Programm der Marke, der dritte Frontier macht dagegen auf moderner Abenteurer.

Nissan Frontier Project 72X

Das Projekt 72X basiert auf dem Frontier Crew Cab S 4x4 von 2022 und ist eine moderne Version des Datsun 720, vor der Eingliederung der Marke in den Nissan-Mutterkonzern. Der auch als "Datsun Truck" bekannte 720 wurde erstmals im Herbst 1979 vorgestellt und war schließlich das erste Fahrzeug, das Nissan in den Vereinigten Staaten montierte, als es 1983 in der neuen Fahrzeugmontagefabrik in Smyrna (Tennessee) vom Band rollte. Der als "Lil Hustler" bekannte Wagen war ein einfaches, erschwingliches Fahrzeug, das auf Spaß ausgelegt war und als ideal für Outdoor-Fans beworben wurde.

Für die Interpretation des frühen Datsun Truck verwendete das Designteam graue Außentöne und Grafiken sowie weiße Stahlfelgen im Retro-Look. Das Fahrwerk ist um 2,5 Zoll (63,5 mm) höhergelegt, ein Überrollbügel hinter der Kabine komplettiert das ansonsten betont schlicht gehaltene Modell.

Nissan Frontier Project Hardbody

Der Nissan Frontier Project Hardbody ist ebenfalls eine Hommage an einen früheren Pick-up der Marke, den D21. Den kennen auch deutsche Autofans von früher, der Anderthalb-Kabiner führte auch die bis heute bei Nissan gebräuchliche Bezeichnung "King Cab" ein. Der D21 wurde in Europa in den 1990er-Jahren angeboten und ist der Vor-Vorgänger des aktuellen Nissan Navara.

Der Project Hardbody basiert auf einem 2022 Frontier Crew Cab SV 4x4. Er verfügt über einen 3-Zoll-Lift-Kit mit verstellbaren oberen Querlenkern, Kotflügelverbreiterungen aus dem aktuellen Pro-4X-Modell und klassischen Rädern im Stil des alten King-Cab, die mit 33-Zoll-Reifen bestückt sind. Dazu gibt es einen auf der Ladefläche montierten Reserveradträger, einen Sportbügel mit rechteckigen LED-Leuchten, eine geschwärzte Frontpartie und Türgrafiken mit Schattenkonturen im Stil der 80er Jahre.

Nissan Frontier Project Adventure

Das letzte der drei Modelle und am umfangreichsten umgebaut ist der Nissan Frontier Project Adventure. Hier ist der Name Programm, nachdem speziell die Fahrwerkstechnik für ausgedehnte Offroad-Einsätze modifiziert wurde. Der Project Adventure basiert auf dem ohnehin bereits für Geländefahrten optimierten Frontier Crew Cab Pro-4X und bekommt noch einige weitere Nettigkeiten montiert. Das Fahrwerk liftet den Pick-up um stolze fünf Zoll (127 mm) und schafft auf den 17-Zoll-Rädern Platz für Geländereifen im Format 285/75.

Zusätzlich bekommt das Abenteuer-Modell über der Ladefläche und auf dem Kabinendach zwei Trägersysteme von Yakima montiert. Auf dem Heckträger befindet sich ein Hartschalen-Dachzelt, der Frontträger dient zum Transport von Ausrüstung und Gepäck. Unterhalb des vorderen Dachträgers ist noch eine LED-Bar von Rigid Industries montiert.

Die Besonderheit der von Nissans US-Designabteilung NDA (Nissan Design America) konzipierten Fahrzeuge besteht darin, dass sie zum größten Teil auf für Endkunden verfügbares Zubehör setzen. Prinzipiell kann sich also jeder Interessent eines der Projektfahrzeuge genau so konfigurieren.